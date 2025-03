La decisión de un juez de Estados Unidos que pone en graves apuros al príncipe Harry y Meghan Markle

El príncipe Harry se enfrenta a una investigación en Estados Unidos debido a las revelaciones de su autobiografía "Spare", donde admitió haber consumido drogas como cocaína, marihuana y hongos psicodélicos. Estas confesiones llevaron a la Fundación Heritage, un grupo de expertos conservador, a cuestionar la validez de su visado estadounidense, argumentando que el consumo de drogas podría ser motivo de inadmisibilidad en el país. En respuesta, la organización solicitó al Departamento de Seguridad Nacional que hiciera públicos los registros de inmigración del príncipe para determinar si hubo alguna irregularidad en su proceso de visado.

Sin embargo, en septiembre de 2024, el juez Carl Nichols dictaminó que los documentos de la visa del duque de Sussex permanecerían privados, atendiendo su derecho a la privacidad. Pero un giro de última hora podría cambiarlo todo y ha puesto en serios apuros al hijo del Rey Carlos III de Inglaterra.

El príncipe Harry, en apuros en Estados Unidos

Este fin de semana, un juez ha exigido finalmente que los expedientes de inmigración del príncipe Harry se hagan públicos a tenor del interés suscitado y para comprobar que la solicitud de visado se llevó a cabo de forma regular. El magistrado ha dado de plazo hasta este mismo martes, y una vez que los documentos vean la luz quedará claro si el duque mintió sobre su consumo de drogas en el pasado o si obtuvo un trato preferente por su regia condición.

"Spare", las memorias del príncipe Harry Robert F. Bukaty Agencia AP

Desde el principio, la fundación Heritage ha defendido que el príncipe Harry "probablemente violó numerosas leyes que deberían haberlo inhabilitado para la admisión", tal y como indicaron en un informe emitido el pasado mes de febrero.

De este modo, el príncipe Harry se encuentra a menos de 24 horas de afianzar su futuro en Estados Unidos o, si se demostrara que mintió en la solicitud de su visado, comenzar un proceso que podría terminar con su deportación. Una situación que sería catastrófica para su familia, teniendo en cuenta que Meghan Markle y él han elegido California como la tierra ideal para criar a sus hijos, Lilibet Diana y Archie.

Donald Trump vs los Sussex

Los ataques de Trump a los duques de Sussex se han ido intensificando desde que llegaron a Estados Unidos tras el Megxit, aunque lo cierto es que el presidente ya colocó a Markle en la diana en 2016, incluso antes de que se diera a conocer su relación con el Príncipe Harry. Fue después de que ella le tachara de “divisivo” y “misógino” en un programa de televisión, unas declaraciones que, por supuesto, no sentaron nada bien al magnate. A partir de ese momento, tan solo hay que mencionar el nombre de la nuera del Rey Carlos III al líder republicano para que responda con su característica retahíla de improperios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump JIM LO SCALZO EFE/EPA

Más comedido se muestra con el príncipe Harry, tanto que en una reciente entrevista con "The New York Post" aseguró que no le daría muchos problemas en lo que a su visado se refiere. Eso sí, aprovechó una vez más para atacar a Meghan Markle: "Le dejaré en paz (a Harry). Ya tiene bastantes problemas con su mujer. Ella es terrible".