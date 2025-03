Escándalo en Dinamarca: los guardias reales de Federico X, bajo los efectos de la cocaína

Federico X de Dinamarcano termina nunca de alejarse de la polémica. Antes de convertirse en rey de los daneses ya fue protagonista de un escándalo internacional, al ser pillado con Genoveva Casanova paseando por las calles de Madrid. Lo que se criticó es que terminase pasando la noche en el domicilio de la mexicana a espalda de su mujer, Mary Donaldson, que está recuperándose ahora de problemas de salud que han preocupado mucho a su país.

Pero ahora tienen que hacer frente a un nuevo escándalo que desestabiliza su trono. Quizá no tanto por culpa suya, pues la responsabilidad de que esté una vez más en el ojo del huracán es de sus hombres de confianza, esos que velan por su seguridad y tratan de mantenerle a salvo de posibles atentados contra su integridad. Los mismos guardias que ahora han sido señalados como consumidores de cocaína. El escándalo en Dinamarca es ahora mayúsculo y se piden explicaciones y prontas medidas para retirarles del servicio público.

El nuevo retrato oficial de Federico X y Mary de Dinamarca Det Danske Kongehus

Los guardias del rey Federico X, relacionados con drogas

Ha sido a través de un nuevo documental emitido en la televisión danesa TV2 donde ha saltado la polémica que hace tambalear una vez más los cimientos mismos de la monarquía danesa. El título no deja muchas dudas sobre cuál es el contenido: ‘El guardaespaldas drogado’. En él se habla de la actitud indeseada de algunos miembros de la seguridad del Palacio de Amalienborg. No tanto por cómo estarían causando un daño a su propia salud con el consumo de cocaína, sino por ponerse en duda su capacidad para proteger la vida de la familia real danesa.

Federico X de Dinamarca lleva poco más de un año en el trono y cada pocas semanas hace frente a un escándalo distinto. Desde que sucedió en el trono a su madre, la reina Margarita, que quiso apagar el fuego de Genoveva Casanova quitándose la corona para cedérsela a su hijo, no ha parado de protagonizar polémicas. Su popularidad se ve muy resentida y su pueblo le mira con recelo, además de no perdonarle lo que le hizo a su mujer. Pero lo que se denuncia que sucede en palacio es inadmisible para muchos.

“Detrás de los icónicos uniformes de los guardaespaldas se esconde una cultura juvenil que se ha salido de control”, denuncian desde el medio alemán ‘Bunte’ para el citado documental. Habla de una situación preocupante que debe ser atajada de inmediato, a no ser que se quiera poner aún más en peligro a todos los miembros de la familia real: “Las fiestas, el alcohol y las drogas eufóricas son un cóctel peligroso cuando se combinan con armas cargadas”, subrayan. Hacen referencia a la publicación de un vídeo de uno de los guardias consumiendo cocaína desde un sable del cuartel de la guardia real danesa.

No es la primera vez que se denuncia esta preocupante situación entre la seguridad del palacio danés. Desde la familia real no se ha hecho ningún tipo de declaración y han preferido que el escándalo quede silenciado dejando que el tiempo lo deje pasar. Así sucedió ya en 2020 cuando se afirmó que tres guardias reales estaban trabajando bajo los efectos de estupefacientes. Se les hicieron pruebas toxicológicas y se descubrió en su organismo trazas de cocaína. No se ofrecieron mayores explicaciones, tampoco se les despidieron. Eso sí, fueron sancionados con una multa de 470 euros cada uno. No se han vuelto a hacer más pruebas, por miedo a que la imagen de la guardia -y sus jefes de sangre azul- quede de nuevo dañada.