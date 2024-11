El matrimonio de Federico y Mary de Dinamarca “es un montaje”, según la prensa alemana

Ha pasado ya un año desde que el ‘huracán’ Genoveva Casanova azotase los cimientos mismos de la Monarquía en Dinamarca. Las fotografías del por aquel entonces heredero al trono danés junto a su amiga mexicana por las calles de Madrid supusieron un tsunami de titulares cargados de polémica. Su pueblo pedía cuentas por lo que entendieron como una traición a su esposa, Mary de Dinamarca, que permanecía en palacio mientras su esposo pasaba la noche en casa de la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo. Después del escándalo no han vuelto a cruzar sus caminos, aunque rumores ha habido, pero la factura a pagar ha sido muy cara. No solo para el ahora rey Federico X de Dinamarca, que tomó el relevo de la reina Margarita en el trono en medio de la polémica. La soberana desvió la atención mediática de los devaneos de su hijo y anunció su abdicación por sorpresa. Sin embargo, aunque en lo profesional ha llegado a su meta, en lo personal parece que no todo es tan bonito como se ha tratado hacer ver.

Federico y Mary de Dinamarca en la cela de gala. @detdanskekongehus

Los Reyes Felipe VI y Letizia se vieron envueltos en la polémica al tener una cita con sus homólogos daneses el mismo día que las fotos de la controversia vieron la luz. Sus gestos lo decían todo. Mary Donaldson aguantó el tipo y como hizo en sus posteriores actos públicos, mostró su apoyo a su marido, aunque marcaba una evidente distancia. Su rostro evidenciaba cansancio y también la contención de las auténticas emociones, pero pasaron los meses y tras el éxito de una estudiada estrategia de palacio, se fueron acallando las voces que apuntaban a su inminente divorcio. No hubo firma que disolviese su matrimonio, pero sí continúan las evidencias que apuntan a la crisis que atraviesa su unión. Es más, desde Alemania se sentencia que su matrimonio no es más que una pantomima de cara a la galería, pero que en realidad como marido y mujer lo suyo ha terminado.

Desde la revista alemana ‘Bunte’ se asegura que Federico y Mary de Dinamarca ya no hacen vida conyugal debido a lo sucedido por Genoveva Casanova. Pero suben la apuesta al considerar su matrimonio “un montaje”, sin miedo a equivocarse en tan rotunda afirmación. Sustentan su hipótesis en los gestos que los reyes han mostrado a lo largo de su último viaje a Copenhague. Para los germanos es sospechoso tanta cercanía y ese afán por mostrar ante las cámaras que son felices y que han salido reforzados ante la adversidad que supuso la presunta deslealtad. “Mary y Federico de Dinamarca buscaron repetidamente la cercanía mutua. El rey, incluso, le tomó la mano con fuerza a Mary en el escenario. Casi como si quisiera dejar claro que los dos, efectivamente, van de la mano, pero no lograron zanjar las acusaciones actuales de montaje”, sostienen.

Los Reyes Federico y Mary de Dinamarca en la portada de la revista "Semana" "Semana"

Refuerzan su idea no solo en estos, para ellos, sospechosos gestos de cariño inusuales en ellos ante las cámaras, especialmente después de lo sucedido. También en el hecho de que Mary de Dinamarca se ha regalado unas auténticas vacaciones de desconexión, en las que no estaba incluido su marido. Puso rumbo a Australia y se entregó de lleno al disfrute, lo que le hizo ser objetivo de los paparazzi mientras se daba un chapuzón en una playa. También el rey Federico de Dinamarca ha realizado sus escapadas sin su esposa. Así lo hizo el pasado mes de septiembre cuando se instaló un fin de semana en el castillo de Berleburg, propiedad de su primo, Gustav Sayn-Wittgenstein-Berleburg, hijo de la princesa Benedicta, hermana de la reina Margarita. Además de los lazos de sangre, es uno de sus íntimos y buen confesor, con el que comparte jornadas de caza.