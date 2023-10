Guillermo y Máxima de Holanda vuelven a Grecia y lo hacen de nuevo con polémica

Parece que los Reyes de Holanda, Guillermo y Máxima, no tienen nunca suerte cuando emplazan sus vacaciones en Grecia. Una vez más, su escapada griega de carácter privada ha sentado muy mal a la opinión pública holandesa, que no entiende las formas de salir del país sin dar explicaciones. También es cierto que, por cuestiones de seguridad obvias, la primera familia holandesa no informa de sus pasos con exactitud, mucho menos si no son actividades recogidas en la agenda oficial. Más aún si son sus vacaciones privadas, en su destino favorito, aunque siempre polémico.

Los Reyes Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda junto a sus hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane Gtres

Ya le sucedió lo mismo a Guillermo y Máxima de Holanda hace tres años, en 2020. En plena pandemia del coronavirus, con las restricciones como rutina, los Reyes decidieron viajar a su rincón del mundo predilecto junto a sus hijas para disfrutar de unas vacaciones. Se filtró la noticia y el escándalo fue mayúsculo, lo que les obligó a regresar a palacio antes de tiempo y pedir perdón por “haber traicionado” a sus ciudadanos, que se sentía “justamente abandonados”, porque “la gente no tenía dónde ir y yo me fui felizmente al extranjero”. Un capítulo que ahora el Rey Guillermo recuerda como “su mayor error de juicio en sus años en el trono”. Pero quizá se enfrente a un nuevo desliz, al menos eso es lo que se le está criticando ahora, de nuevo por emprender vuelo a Grecia en sus vacaciones de octubre.

Tal y como han informado numerosos medios holandeses, Guillermo y Máxima, junto a sus hijas, han tomado un avión rumbo a su soleado destino en Grecia. Lo hacen aprovechando que las niñas no tienen clases, pues es festivo. Hasta aquí no habría motivo para la crítica pública, pero sí que ha surgido cuando se les ha visto haciéndolo a ‘hurtadillas’ en el aeropuerto de Hamburgo, donde se han subido a un jet privado. Han querido ser cautos y no llamar la atención de nadie, pero ha sido imposible que su popularidad no despierte interés. Y no podrá negarlo, pues además esta misma semana había limpiado su agenda oficial y no tenía compromisos institucionales desde el 6 hasta el 17 de octubre.

Los medios más críticos y miles de usuarios en las redes sociales han aprovechado esta maniobra de despiste de los Reyes Guillermo y Máxima de Holanda para sacar su lado más crítico. Ya se le conoce a él como al “rey de las vacaciones” y se hace chanza sobre la forma en la que han diseñado un plan para volver a lo que consideran la escena del crimen, Grecia, donde hace tres años no salieron muy bien parados. Pero también relacionan esta escapada furtiva con la polémica reciente por las revelaciones sobre el pasado nazi del príncipe Bernardo. Y es que un libro demostraba que el tomado por héroe de la Segunda Guerra Mundial era, en realidad, afiliado al partido de Adolf Hitler. El revuelo ha sido quizá demasiado intenso y han decidido tomarse un respiro en las playas griegas.