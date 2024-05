El inesperado papel que el príncipe Guillermo tomará en el enlace de Hugh Grosvenor, "la boda del año" en Reino Unido

Ya solo quedan unas semanas para que la centenaria Catedral de Chester acoja una de las bodas más importantes que se han celebrado en Reino Unido en los últimos años. Se trata de la de Olivia Henson y Hugh Grosvenor, séptimo duque de Westminster, que se darán el "sí, quiero" el próximo 7 de junio. El enlace reunirá a lo más granado de la alta sociedad británica, incluyendo a los miembros más destacados de la Familia Real.

Si su salud se lo permite, el Rey Carlos III, padrino del novio, encabezará a este regio plantel de invitados al que también se unirán la Reina Camilla o el príncipe Guillermo y sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis. La presencia de Kate Middleton, igual que la del monarca, dependerá del avance en su recuperación del cáncer que padece.

Con permiso de los novios, los verdaderos protagonistas de esa jornada, todos los ojos estarán puestos en este reencuentro Windsor, especialmente en el príncipe Guillermo, que jugará un papel fundamental el día de la boda.

Según adelanta la revista francesa "Point de Vue", el heredero del trono inglés recibirá a todos y cada uno de los invitados en la puerta del templo, un puesto nada baladí que en las bodas de postín cobra especial relevancia. En inglés, esta figura recibe el nombre de "usher", que se traduce al español como ujier, y normalmente recae sobre "una persona debe conocer a todos los VIP, a quienes es capaz de recibir de forma encantadora", tal y como explica la wedding planner Kristin Banta en "Brides", un magacín especializado en bodas.

Hugh Grosvenor, el séptimo duque de Westminster, de 32 años, que se comprometió con Olivia Henson, en Cheshire. GTRES

Un papel que se adapta a la perfección al príncipe Guillermo, teniendo en cuenta su don de gentes y que como futuro rey conoce a la perfección los nombres y apellidos de los rostros más VIP de todo el Reino Unido.

A quienes no recibirá a su llegada será a los duques de Sussex. Aunque se ha confirmado que el príncipe Harry y Meghan Markle no asistirán a la boda, no ha trascendido si han sido ellos quienes han rechazado la invitación para que sus tensiones familiares no roben protagonismo a los novios o si fue el propio Hugh Grosvenor quien decidió no incluirlos en su lista.

Meghan Mark y el príncipe Harry en un partido de polo en Wellington. Gtres

En cualquier caso, su ausencia no hace más que poner de manifiesto las nulas intenciones que parece haber en la familia de limar asperezas con los Sussex, ni siquiera en un momento en el que los problemas de salud del Rey Carlos III y Kate Middleton han acrecentado la preocupación sobre su futuro.