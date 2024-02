La infanta Elena, operada de cataratas tras el accidente a caballo

La infanta Elenano está teniendo muy buena suerte en su comienzo de año. Al menos no en cuanto a la salud se refiere, pues lleva casi todo este 2024 entre médicos. Hace dos semanas preocupó a los presentes en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid al aparecer con una bota ortopédica. Su pierna izquierda acaparó todas las miradas, por lo aparatoso del dispositivo que le protegía e inmovilizaba el pie y el tobillo tras sufrir un percance a caballo. Nada grave, como así confesó la propia hija del Rey Juan Carlos a ‘Vanitatis’: “Tuve un esguince al bajar del caballo. El accidente fue de la manera más tonta. Al desmontar el caballo, me enganché el pie y tuve el esguince. Pero ya puedo apoyarlo”.

Pero la duquesa de Lugo ha vuelto a tener un nuevo problema médico. Ha reaparecido en los premios taurinos que tuvieron lugar este miércoles en el hotel Wellington de Madrid. Se celebraba la entrega de galardones de la peña Las Meninas, de la que ella es presidenta de honor, y no quiso perderse la velada, aunque aún sigue convaleciente de su lesión y de otra de la que aún no se había tenido constancia. Y es que ha sido ella, con total naturalidad, la que se ha encargado de dar a conocer que recientemente ha sido operada de cataratas en uno de sus ojos. Un procedimiento rutinario que no requiere de hospitalización, aunque conlleva sus riesgos.

“Los años pasan por todos”, trató de restar hierro al asunto la infanta Elena, que no deseaba que sus males de salud fuesen los protagonistas de una celebración taurina. Algo difícil de pasar por alto por la bota ortopédica que ahora debe convertirse en un complemento más a combinar en las grandes citas. Algo que no le resultó difícil en esta ocasión, eligiendo un pantalón fluido con estampado a cuadros, a juego con la bufanda y el bolso. Para romper el look con algo de color, una elegante blazer en color rojo y numerosos adornos en combinaciones cálidas que le ayudaron a lucir espectacular.