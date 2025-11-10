Juan Carlos I abandona España tras cinco días en Sanxenxo entre regatas, memorias y evasión

El Rey Juan Carlos, de 87 años, cerró este domingo su breve estancia en Sanxenxo, Pontevedra, tras cinco días marcados por regatas, encuentros familiares y almuerzos en marisquerías locales. El viaje coincidió con la publicación de sus polémicas memorias en Francia, pero el monarca mantuvo el protocolo de la evasión: ante los periodistas, su respuesta fue simple: "Hace un día estupendo".

Durante su visita, Juan Carlos compartió momentos con sobrinos, aficionados a la vela y amigos, y entregó el trofeo del campeonato del mundo de la clase 6M al Náutico de Sanxenxo. Aunque no pudo competir debido al retraso de sus embarcaciones por mal tiempo, siguió de cerca las regatas desde un bote auxiliar.

Rumbo a Cascais

El traslado de regreso a Portugal se realizó en un lujoso Bombardier Challenger 350, rumbo a Cascais, dejando atrás Galicia y las tensiones mediáticas en torno a sus memorias. En ellas, el Emérito relata aspectos íntimos de su vida, desde la tragedia de la muerte de su hermano hasta la relación con la Reina Sofía, a quien describe con admiración y afecto, reconociendo "algunos deslices" y reafirmando que ella conserva el lugar más alto en su vida.

S.M. El Rey Don Juan Carlos I sale a navegar en el nuevo Bribón por primera vez en Sanxenxo junto con el Acacia, clásico en el que navegó durante la pasada edición de la Regata SM El Rey Don Juan Carlos El Corte Inglés Máster. María Muiña SailingShots.es.

El libro, lejos de calmar el debate, ha generado críticas y ha reabierto la discusión sobre su figura y su legado. Pese a la polémica, Don Juan Carlos mantiene la intención de reconciliarse con España a largo plazo y deja entrever sus deseos de volver a vivir en el país que gobernó durante décadas, sin renunciar a la serenidad de sus paseos por el Atlántico gallego y a la compañía de quienes aún forman parte de su círculo más cercano.

Este viaje se convierte así en un episodio más de la saga del exmonarca: mar, familia, deporte y memorias cruzando el espacio público y privado, entre elogios y controversia, mientras el rey emérito continúa trazando su propia narrativa, lejos del ruido y con la discreción de un hombre que conoce el poder del silencio.