Domingo del Recuerdo: imagen de solidez en la la familia real británica

La familia real británica celebró el Domingo del Recuerdo ofreciendo la imagen de unidad que el Reino Unido esperaba después de la conmoción causada por la retirada de títulos, honores y condecoraciones a Andrés Mountbatten-Windsor. La Casa Real se esfuerza ahora por reconstituirse y recuperar su reputación.

Remembrance Sunday at the Cenotaph in London NEIL HALL Agencia EFE

Solo unas horas después del Festival Anual del Recuerdo de la Real Legión Británica en el Royal Albert Hall de Londres, los Windsor se reunieron de nuevo este Domingo del Recuerdo con el que el Reino Unido conmemora la contribución de los hombres y mujeres militares y civiles británicos y de la Commonwealth en las dos guerras mundiales y conflictos posteriores.

El rey Carlos III inauguró la ceremonia con dos minutos de silencio antes de iniciar un servicio religioso en el simbólico Cenotafio. Vestido con uniforme de mariscal de campo y una levita ceremonial, estuvo acompañado por otros miembros de la familia real y altos cargos políticos, quienes depositaron coronas de flores en memoria de los caídos.

Britain Remembrance Sunday ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Al monarca le siguió el príncipe Guillermo, recién llegado de Brasil, que vestía un uniforme de la Real Fuerza Aérea con el rango de Comandante de Ala.

La reina Camila, que el año pasado no pudo asistir a la ceremonia debido a una infección pulmonar, se encontraba en el balcón de Whitehall, con vistas al Cenotafio de Londres, mientras su esposo rendía homenaje en el monumento a los caídos.

Britain Remembrance Sunday ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Junto a ella, Kate Middleton, que este año optó por un abrigo estructurado de Catherine Walker que ya había lucido en 2022, actualizado con un cuello alto con volantes. Eligió un broche de amapola, combinándolo con un broche de la RAF, quizá un guiño a su difunto abuelo, piloto de combate durante la Segunda Guerra Mundial. La princesa lució los emblemáticos pendientes Collingwood Pearl Drop de Diana.

Remembrance Sunday at the Cenotaph in London NEIL HALL Agencia EFE

La princesa Sophie y el duque de Kent también se encontraban en el balcón.