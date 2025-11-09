Las joyas con las que los royals árabes agasajan a la Corona

Casi se nos había olvidado ya qué suponía una cena de gala en el Palacio Real y esta semana tuvimos la suerte de poder recordarlo. La visita del sultán de Omán, Haitham, volvió a dar relumbrón a las noches del edificio de Juan Bautista Sachetti, y por fin pudimos ver a Doña Letizia volver a recurrir a las tiaras en nuestro país, algo que casi nos parecía un recuerdo lejano… tan lejano incluso que ella misma parece que había olvidado que la tiara de la reina María Cristina –una de sus joyas más espectaculares en platino, diamantes y perlas– ya la había usado con el mismo vestido de The 2nd. Skin Co. en 2024.

En aquella ocasión lució todo con pelo recogido que dejaban ver muy bien los pendientes de chatones de diamantes, otra de sus joyas fetiche, que esta vez volvió a recuperar con melena suelta.

La tiara de la Reina Letizia. Gtres

Es curioso todas las veces que recurre Doña Letizia a estos pendientes conocedores como somos de su amplia colección, incrementada a lo largo de estos años tanto por adquisiciones personales como por regalos institucionales. De hecho, suelen ser estas visitas de Estado de países árabes las que más suelen contribuir a aumentar las joyas de Patrimonio Nacional, porque si bien nuestra Reina tiene un joyero propio muy importante, desde 2015, tras la llegada de Felipe VI al trono, estos regalos de tanto valor pasan directos al tesoro de todos los españoles.

Cortesía valorada en 30.000 euros

Así es lo que sucedió por ejemplo con una de las piezas más impresionantes que le hemos visto en los últimos años. En 2022, durante la cena en el Palacio Real en honor al jeque y la jequesa de Catar, pudimos ver a Doña Letizia con unos delicadísimos pendientes de diamantes que desconocíamos. Luego se supo que se trataba del regalo que habían realizado los soberanos del país visitante a nuestros reyes, que se completaba con un collar, un anillo y una pulsera. Algunos expertos llegaron a valorar en aquel momento esas piezas en unos 30.000 euros. Además de esto, la Reina recibió una condecoración en oro y diamantes, y el rey recibió una espada. Nosotros les obsequiamos con la camiseta de la selección española de fútbol.

La reina Letizia (i) saluda al emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani. Mariscal Agencia EFE

En 2018, la visita del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, también fue muy beneficiosa para el joyero real. En su caso, el presente institucional constaba de joyas para todas las mujeres de la casa real. Así, Doña Letizia recibió un conjunto de collar, pendientes, pulsera y anillo, al igual que Doña Sofía, aunque en su caso fue una gargantilla y no un collar. La Princesa Leonor y la Infanta Sofía fueron obsequiadas también con sendos relojes. Don Felipe y Don Juan Carlos recibieron gemelos, pluma estilográfica, reloj y anillo.

El joyero árabe de Doña Sofía

La mujer de la familia real que más ha visto incrementar su joyero personal gracias a los regalos árabes es Doña Sofía y la Reina Letizia ha sabido sacar también provecho de ello. Por ejemplo, la hemos visto varias veces con unos pendientes de diamantes que forman conjunto con una pulsera y un espectacular collar que el sultán de Omán regaló a la madre de Felipe VI en los años 80. Doña Sofía también ha recurrido tanto a los pendientes como a la gargantilla en innumerables ocasiones e, incluso, hemos podido ver la versatilidad del collar, que se puede lucir con una perla colgante.

En 1981, lució un riviere de diamantes y rubíes que fue un regalo del rey Khaled de Arabia Saudí. En 2023, Doña Letizia lució unos llamativos pendientes en diamantes y zafiros. Estos son otras de las piezas propiedad de Doña Sofía y fueron un regalo del Rey de Arabia Saudí. En la cena de gala en Copenhague los combinó con la tiara de la flor de lis de diamantes de Ansorena, las pulseras gemelas de Bulgari y un vestido de corte princesa de Felipe Varela.

Spanish King Felipe VI with Queen Letizia and Danish Queen Margrethe II arrive for a State Banquet at Christiansborg Castle in Copenhagen, Denmark, 06 November 2023. Mads Claus Rasmussen Agencia EFE

Otros de los pendientes favoritos de Doña Letizia son los de diamantes y rubíes con silueta de paloma, engarzados en oro amarillo. Conforman un conjunto con el collar y la pulsera del joyero de Doña Sofía. También fueron parte de los accesorios que la Reina llevó en su visita a Dinamarca y parece que todo apunta a su origen saudí, igual que el collar de diamantes y rubíes que alguna vez hemos visto en el cuello de Doña Sofía que podría ser un regalo de alguna monarquía árabe. Lo lució por primera vez en la visita de del Príncipe Heredero de Arabia Saudí en 1977, por lo que seguramente provenga de aquel país del Medio Oriente.

Más desconocido es quizás el regalo que le hicieron a Doña Sofía los reyes Hussein y Noor de Jordania. Corría el año 1985 y los Borbón recibieron a la dinastía Hachemita en Madrid. Para la cena en el Palacio Real la reina titular de aquel entonces lució el bonito aderezo de oro turquesas y diamantes que había recibido de sus visitantes. Consta de collar, pendientes y pulsera.

Habrá que esperar ahora a las próximas visitas de Estado que tienen pendientes los Reyes este año, es decir, Alemania y Portugal, para ver si Doña Letizia estrena alguna pieza… posiblemente el nuevo regalo de Omán.

El misterio de los pendientes de diamantes y zafiros

En su visita a Londres en 2017, Doña Letizia impactó en su visita al ayuntamiento de la ciudad con un impresionante diseño azul de Carolina Herrera, la tiara floral de su colección y unos más que llamativos pendientes de diamantes y zafiros.

Las tiaras de la Reina Letizia. Gtres

Se trata de un diseño articulado que nunca se había visto a ningún miembro de la familia real, por lo que pudo ser otro regalo de alguna monarquía árabe. El misterio a día de hoy continúa y nunca más se los hemos visto.