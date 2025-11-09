Rod Stewart desata la ira por el contoneo de sus caderas ante la realeza durante el Festival del Recuerdo

Rod Stewart fue nombrado Caballero del Imperio Británico en 2016 por la reina Isabel II en una ceremonia oficiada por el príncipe Guillermo en el Palacio de Buckingham. Con este honor en agradecimiento a sus servicios prestados por la música, el legendario músico, que desde entonces se le distingue como Sir Roderick David Stewart, fue el artista elegido para inaugurar el Festival del Recuerdo de la Real Legión Británica, que se celebró anoche en el Royal Albert Hall de Londres.

Britain Royals ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Sin embargo, sus enérgicos movimientos no fueron del gusto de algunos espectadores. Ante la presencia de los reyes Carlos y Camila y otros miembros de la familia real, como Kate Middleton y el príncipe George, abrió la velada con una animada interpretación que generó opiniones encontradas entre el público. La noche tenía como objetivo honrar a los héroes caídos de la nación, por lo que sus movimientos de cadera no se consideraron "acordes con el espíritu de la conmemoración". Al menos eso expresaron en sus comentarios quienes siguieron la retransmisión por la BBC.

Un contoneo inoportuno

Un espectador publicó en X: "Rod Stewart moviendo las caderas es la forma en que todos queremos rendir homenaje a los caídos". Otro escribió: "Rod Stewart se lo está tomando muy en serio, pero no estoy seguro de que esos movimientos de cadera sean precisamente acordes con el espíritu de la conmemoración. ¿Esto es apropiado?". Tampoco faltaron las críticas a su apariencia.

Hubo opiniones para todos los gustos y una parte del público defendió al cantante, recordando que ha dedicado décadas a entretener a las tropas y a apoyar organizaciones benéficas militares. Stewart ya había actuado en el Jubileo de Platino de la Reina y lleva mucho tiempo colaborando desinteresadamente para las fuerzas armadas. En esta ocasión, volvió para interpretar una emotiva versión de su éxito "Sailing".

La velada, presentada en el Royal Albert Hall por la actriz de Ted Lasso, Hannah Waddingham, también contó con actuaciones de Sam Ryder, Keala Settle, Blessing Offor y The Wellermen, con emocionantes exhibiciones de la Banda Central de la RAF y el Servicio de Bandas de los Royal Marines.

Instantes después de que los miembros de la Familia Real tomaran asiento, Sir Rod apareció en el escenario del Royal Albert Hall acompañado por The RAF Squadronaires. Juntos, dieron inicio a la velada con una interpretación de "Sentimental Journey", la canción que Doris Day hizo famosa en 1944.

El Festival de la Memoria de este año conmemoró el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y reflexionó sobre el coraje de quienes lucharon, así como sobre la fortaleza de las familias militares y los progresos logrados desde que se levantó la prohibición a los miembros LGBT del servicio militar hace 25 años.