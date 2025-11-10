Marta Riumbau, la influencer rompe el silencio tras sufrir un aborto

Este domingo, Marta Riumbau ha decidido abrir su corazón ante sus seguidores en las redes. La influencer, que hace apenas un año se convirtió en madre soltera de Julieta mediante fecundación in vitro, ha sufrido un aborto a las seis semanas de gestación. La noticia, compartida en sus redes sociales combina la crudeza del relato con la necesidad de transformar el dolor en conversación: "Nadie sabía que estaba embarazada", explica, mientras reconstruye los últimos días, los sangrados iniciales y el dolor físico que presagió lo inevitable.

Riumbau confiesa la frialdad con la que afrontó el momento, consciente de la experiencia pasada y del amor que siente por su hija mayor: "Supongo que por Julieta o porque de alguna forma ya lo sabía...". Con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad, la empresaria cierra el vídeo calmando a sus seguidores y a sí misma: "Hoy voy a hacer algún plan con Julieta... mañana será otro día".

El relato de Marta no solo da visibilidad a una pérdida íntima, sino que también recuerda la valentía de compartir el dolor sin artificio, en directo, desde la transparencia de quien sabe que el duelo no se alivia guardándolo en silencio. Su mensaje se convierte en abrazo colectivo para todas las madres y mujeres que han pasado por lo mismo, y en testimonio de resiliencia: vivir el duelo mientras se sostiene la vida que continúa en los brazos de Julieta.

Este comunicado, duro pero sereno, refleja la madurez de alguien que, aunque rota, mantiene intacta la mirada hacia el futuro y el cuidado de su hija. En palabras de la propia Marta: "El dolor no es menos dolor si te lo quedas solo para ti". Y en esa frase se resume todo: la honestidad, la maternidad, la fuerza y la verdad de una mujer frente a la vida y sus pérdidas.