Anuel AA incendia Madrid… pero no por su música: retraso, caos y un concierto interrumpido

El último concierto de Anuel AA en Madrid prometía ser una noche de euforia y perreo sin frenos. Sin embargo, terminó convertido en una historia repetida que sus seguidores empiezan a conocer demasiado bien: retrasos interminables, frustración colectiva y un espectáculo cortado antes de tiempo. El artista llegó al Movistar Arena con más de una hora de demora y, para cuando pisó el escenario, el ambiente ya estaba cargado de descontento.

La escena no resulta nueva. En los últimos meses, asistir a un concierto de Anuel se ha convertido casi en un ejercicio de compromiso ciego. A Coruña, Sevilla y Valencia conocen ya esta dinámica, con aplazamientos, cancelaciones y esperas que han puesto a prueba la fidelidad de su público. En Pamplona, varias horas de espera retrasaron su aparición; en Barcelona, hace solo unos días, el show terminó con las luces encendidas antes de tiempo y el micrófono silenciado mientras el artista seguía sobre el escenario.

Falta de profesionalidad

Madrid no fue la excepción. Este domingo, el retraso de Anuel -más de sesenta minutos- hizo que buena parte de los asistentes, muchos de ellos jóvenes que habían pagado entradas elevadas, manifestaran su enfado en redes sociales. La palabra más repetida: falta de profesionalidad. Para cuando el concierto ya había arrancado, la paciencia estaba seriamente resentida.

Pero lo peor aún estaba por llegar. En pleno espectáculo, y con el tiempo encima, las luces del recinto se encendieron de forma inesperada. La presión del horario de cierre del Movistar Arena -que suele fijarse en torno a las 23 horas- obligó a la organización a cortar el sonido y bajar el micrófono del artista, dejando a Anuel sin posibilidad de despedirse ni cerrar su show con un mínimo de coherencia. El desconcierto en el público fue inmediato; la indignación, también.

Este nuevo tropiezo se suma a una cadena de actuaciones fallidas que han alimentado la sensación de que el puertorriqueño atraviesa una etapa complicada. No ha pasado desapercibido su fiasco en la última Velada del Año de Ibai Llanos, donde llegó tarde, sufrió problemas de sonido y protagonizó una actuación que muchos calificaron de caótica.

Con este último episodio en Madrid, la gira del artista vuelve a quedar enturbiada por la polémica.