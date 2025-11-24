El primer cumpleaños de Alma: emoción, familia y un renacer para Anabel Pantoja

Alma acaba de cumplir su primer año de vida y, con él, ha llegado un torrente de mensajes, recuerdos y emociones que han inundado las redes sociales de la familia Pantoja. La más efusiva, como no podía ser de otra manera, ha sido Belén Esteban, íntima amiga de Anabel y uno de sus apoyos más firmes en estos últimos meses. La colaboradora celebró la fecha con una dedicatoria breve pero cargada de sentimiento: "Felicidades, Alma. Tu primer año de vida. Qué felicidad tenerte en nuestra vida. Te quiero con locura".

No es una frase al azar. Belén ha acompañado a Anabel en uno de los episodios más dolorosos y mediáticos de su vida. El pasado enero, la pequeña ingresaba en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas por lesiones sospechosas que activaron el protocolo de protección infantil. El parte médico y un informe forense apuntaron entonces a posibles malos tratos o negligencia, lo que llevó al juzgado a abrir una investigación y a citar a los padres como imputados por un presunto delito de lesiones imprudentes. Finalmente, la jueza archivó el caso de forma provisional durante cinco años, estableciendo un seguimiento médico para garantizar el bienestar de la menor.

Símbolo de luz

Con el paso de los meses, y dejando atrás aquel revés, la familia ha querido transformar esta fecha en un símbolo de luz. Anabel y David organizaron una fiesta íntima para celebrar el primer año de su hija, y Belén no tardó en compartir en redes la preparación del local. "Qué maravilla lo que habéis organizado para mi niña", escribió, orgullosa del resultado. "No tengo palabras para esto", añadió Anabel, visiblemente emocionada ante una decoración creada con mimo para convertir el día en un recuerdo imborrable.

La sobrina de Isabel Pantoja, muy activa en redes sociales, también quiso dedicar unas palabras a Alma en un mensaje cargado de nostalgia y belleza: "Hace un año estabas dentro de mí… tu corazón latía desde dentro y yo lo sentía. Es tan alucinante… LA VIDA. Feliz cumpleaños, princesa". Acompañaba el texto un vídeo que recorre desde la primera ecografía hasta los paseos más recientes, un montaje que deja ver cómo la niña ha ido creciendo y descubriendo el mundo con la naturalidad mágica de la infancia.

Entre las felicitaciones públicas se sumó también Raquel Bollo con una imagen de la pequeña y un mensaje lleno de cariño. Pero el homenaje más emotivo llegó de manos de Merchi, madre de Anabel, cuya cercanía con su nieta ha sido un pilar para la familia. "Parece mentira que ya ha pasado un año desde que te cogí por primera vez en mis brazos y me impregnaste de luz, amor y vida", escribió la orgullosa abuela junto a su primera fotografía juntas. Su dedicatoria, rebosante de ternura, continuaba: "He compartido contigo momentos de emociones, llantos, risas y alegrías. Quiero seguir viviendo muchos años más a tu lado. Te amo hasta el infinito".

Un año que empezó con incertidumbre, sí, pero que culmina envuelto en un mensaje claro: Alma ha sido el motor que ha devuelto la sonrisa a una familia que hoy celebra, más unida que nunca, la fuerza de seguir adelante.