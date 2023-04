El Rey Juan Carlos I aterriza en Vigo en su segunda visita a España

Alrededor de la una y media de la mañana, el avión privado que trasladaba a Don Juan Carlos I desde Londres ha aterrizado en el aeropuerto de El Peinador. Decenas de medios de comunicación están pendientes de la que es su segunda visita a España desde que se exilió voluntariamente en Abu Dabi. Al aterrizar en la pista de aterrizaje, una comitiva de alrededor cinco coches le esperaba para trasladarle a la casa de su amigo Pedro Campos, quien ya ejerció como anfitrión en su anterior visita a Galicia hace ya un poco más de un año. Vestido de manera informal, con vaqueros y un jersey oscuro abandonó el aeródromo en un todoterreno.

El exjefe del Estado llega a España tras pasar unas horas en la capital británica donde cenó en un exclusivo club londinense y luego acudió a ver el partido que enfrentaba al Real Madrid y el Chelsea. Sin embargo, en su agenda no se produjo finalmente el encuentro con el Rey Carlos III, según ha trasladado la Casa Real británica a la embajada de Reino Unido en Madrid,

La previsión esta vez es que su estancia esté marcada por la discreción, después del malestar que causó en el Gobierno su publicitada visita anterior y su negativa a dar explicaciones por su comportamiento personal motivado por las irregularidades fiscales que cometió en los últimos años de su reinado. Sin embargo, el gran número de periodistas que se han trasladado hasta allí harán complicado que sus pasos no se difundan, así como la publicidad de su visita a Londres en la que transcendieron absolutamente todos los detalles de su periplo.

Debido a sus problemas de movilidad, la idea del anterior jefe del Estado, de 85 años, es reposar y embarcar el jueves para entrenarse con la tripulación del Bribón con vistas a la regata que se va a celebrar el sábado y el domingo.

Reacciones en el Congreso

La decisión personal del padre del actual Jefe del Estado de viajar nuevamente a Sangenjo para disfrutar de las regatas y reunirse con sus amigos tras un año sin visitar España se traslada al Congreso de los Diputados. Las distintas formaciones políticas valoraron el periplo del anterior Jefe del Estado a la villa gallega. Mientras que el PSOE evita pronunciarse alegando que se trata de un viaje «privado» y Ciudadanos recuerdan que ya no forma parte de la Casa Real, los socios del Gobierno de coalición, en línea con sus anteriores críticas afearon el regreso a España de quien durante décadas fue el Jefe del Estado. No en vano, estas formaciones no han cesado en su intento por desprestigiar a la Institución a costa de los escándalos de Don Juan Carlos.