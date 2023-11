El menú de Don Juan Carlos: percebes en Galicia, turrón en Madrid

Don Juan Carlos apura sus últimos días en Londres a la espera de desplazarse a Galicia donde, si la climatología no lo impide, aterrizará el 22 de noviembre. Se desconoce, no obstante, si lo hará desde Abu Dabi o desde Inglaterra, donde lleva instalado dos semanas.

Las últimas imágenes de Juan Carlos I lo situaban en Londres. Llegó el mismo día que su nieta Leonor juró la Constitución, tras acudir a su fiesta de cumpleaños en el Palacio de El Pardo. Unos días después, los fotógrafos le captaron entrando en el Oswald Club, acudió a cenar al restaurante, como ya hizo la pasada primavera en compañía de unos amigos. Esta vez cenó con dos personas de su círculo más íntimo y, muy sonriente, se dejó fotografiar a la salida. Su presencia en la capital del Reino Unido es más habitual de lo que pensábamos.

A sus 85 años, no para y sigue con sed de victoria. Su equipo y su barco, el Bribón, son casi imbatibles. Dos meses después de ganar su tercer título mundial en la isla de Wight, en el Reino Unido, aspira a ganar la llamada liga española, organizada por el Real Club Náutico de Sanxenxo. La cita regatista se disputará el 25 y 26 de noviembre en la ría de Pontevedra poniendo fin al V Circuito Clase 6mR de la Copa de España. Esta liga, celebrada de marzo a noviembre, ha sido el motivo de los constantes viajes del «patrón» a Galicia. De las siete regatas de la Copa de España, solo ha faltado a una y por motivos ajenos a él. Don Juan Carlos no quiere fallar a la regata que cierra el año náutico en Sanxenxo. Hay tres barcos en la lucha para alzarse con el trofeo: Bribón, Titia y Ali Babá. Solo una climatología muy adversa impedirá que podamos ver al padre de Felipe VI a la caña de su nave.

El Rey Juan Carlos llega al aeropuerto para regresar a Abu Dabi tras haber asistido a la celebración de 18 cumpleaños de su nieta, la Princesa Leonor Ángel Díaz Briñas Europa Press

Según nos informan desde el club náutico, no será hasta el próximo lunes cuando se confirme, depende del parte meteorológico, la presencia del Rey en la competición. Aun así, y a no ser que se cancele la regata por mal tiempo, su idea es pasar cinco días en Galicia junto a la Infanta Elena y estar presente en la entrega de premios, cuya fecha está aún por concretar. Navegue o no, disfrutar unos días en España, acompañado de familiares y amigos, es ya un premio para el viejo monarca.

Como es habitual, la próxima semana se alojará en la casa de su amigo Pedro Campos, en Nanín, a cinco minutos en coche del puerto de Sanxenxo. A pesar de que, en el último año, se han intensificado sus visitas a esta bella localidad costera, y por ende, los rumores de que plantea comprar una casa allí, desde su entorno se niega esta información. No tendría sentido que Don Juan Carlos compre una vivienda en un punto tan lejano de la capital, nos dicen.

Una vivienda en Madrid

Y después de que, con motivo de su última visita a Madrid, se le negara la posibilidad de utilizar ninguno de los palacios a disposición de la Familia Real, se ha acentuado la necesidad de encontrar una vivienda que reúna las características de seguridad e intimidad que precisa el antiguo jefe del Estado. Su entorno lo da por hecho: se plantea hacerse con una vivienda en Madrid, bien situada y donde pueda recibir a gente. En algunos medios ya se habla de que podría instalarse en un palacete cedido por un amigo en las afueras de la capital española. Ofertas, tanto en cesión como en venta, no le faltan.

Esta Navidad, Don Juan Carlos seguirá fuera de España como hasta ahora, pero su deseo es poder visitar nuestro país con más frecuencia y no solo para navegar. La Navidad podría pasarla en Madrid y, para ello, necesita una vivienda que garantice su seguridad. La de su hija Elena, recién reformada y en pleno centro, podría ser una opción provisional, pero no permanente.

Doña Elena y su refugio

El piso de Doña Elena, en el barrio del Niño Jesús, se ha convertido en el refugio de los que no pasan por Zarzuela. Allí se alojó Iñaki Urdangarin una vez que le concedieron el tercer grado hasta que se trasladó a Vitoria. También suele pernoctar su hermana Cristina y sus sobrinos Urdangarín cada vez que se desplazan a Madrid. La vivienda tiene 500 metros cuadrados y, tras la reforma integral, realizada hace año y medio, ha quedado impecable. Dispone de una amplia zona de servicio donde pernocta también su escolta, amplias zonas de estar y suficientes dormitorios para sus hijos e invitados. Aunque estos están independizados, siguen teniendo una habitación en casa de su madre.

El mayor de ellos, Felipe, tras la celebración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año (COP28), que se celebrará en Dubái entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre, tiene previsto continuar su carrera profesional en España. En ese caso, su abuelo se quedará solo en Abu Dabi, algo que preocupa a toda la familia. Según confesó Carlos Herrera en su programa, el Rey tenía previsto instalarse durante las Navidades pasadas en la casa de su hija, pero no pudo cumplir su deseo al no obtener el «placet». ¿Regresará este año el Monarca a casa por Navidad?