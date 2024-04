Un nuevo cargo para el príncipe Eduardo de Inglaterra

Este domingo, el duque de Kent ha anunciado que renuncia a su título de coronel de la Guardia Escocesa, por lo que el próximo mes de mayo no participará en el Trooping The Colour que tradicionalmente festeja el cumpleaños del monarca británico. El puesto le fue concedido por la difunta reina Isabel II y lo ha ostentado durante 50 años. "Servir como coronel de la Guardia Escocesa desde 1974, el más tiempo que alguien ha pasado en este papel, ha sido un verdadero honor y siempre me llenará de gran alegría. A través de estos años, he visto el trabajo de la Guardia Escocesa durante tiempos de paz y guerra y he sido testigo de su valentía, coraje desinteresado y devoción al deber", asegura en su mensaje el duque, que además es el miembro oficial activo de mayor edad en la familia real británica.

El duque de Kent, de 88 años, también renunció a la presidencia del club de tenis que organiza el legendario torneo de Wimbledon, un campeonato en el que hemos visto en los últimos años a Kate Middleton entregando los trofeos como su patrona.

Será el príncipe Eduardo quien asuma a partir de ahora el cargo del duque de Kent en la Guardia Escocesa. Uno más, ya que tras la coronación de Carlos III fue nombrado también duque de Edimburgo (título que ostentaba su difunto padre, el príncipe Felipe).