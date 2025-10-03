El Rey Felipe VI y la Reina Letizia, los grandes ausentes en la abdicación de Enrique de Luxemburgo: el motivo

Hoy comienza una nueva etapa para Luxemburgo. Después de 25 años de reinado, Enrique ha abdicado como gran duque en su hijo mayor, Guillermo, que ha sido proclamado como nuevo soberano del país, en una jornada histórica para la monarquía europea. Entre los asistentes royals, los reyes Guillermo y Máxima de Holanda, acompañados la princesa Amalia, y los reyes belgas, Felipe y Matilde junto a la princesa Elisabeth, su heredera a trono de Bélgica.

Don Felipe VI y Doña Letizia, ausentes a la histórica cita

Los Reyes de España han sido los grandes ausentes a la abdicación de Enrique y proclamación de Guillermo como nuevo gran duque de Luxemburgo. Tanto Felipe VI como Doña Letizia han continuado este viernes 3 de octubre con sus respectas agendas oficiales.

Luxemburgo.- El Gran Duque de Luxemburgo pasa la corona a su hijo mayor tras 25 años en el trono Europa Press

Mientras la Reina Letizia ha regresado esta mañana a Navarra para inaugurar el nuevo curso de FP en Lumbier, el Rey Felipe VI ha recibido en el Palacio de La Zarzuela a una representación de los deportistas medallistas españoles que participaron en el Mundial de Deportes Acuáticos "Singapur 2025".

Tres monarquías presentes

Tal y como manda la tradición cuando se produce una abdicación e Luxemburgo, el país solo invita a los representantes mandatarios y Casas Reales de los países fronterizos, de ahí que solo haya asistido la realeza belga y holandesa. A pesar de esta tradición, otras monarquías europeas podrían haber asistido a la ceremonia de abdicación de Enrique y posterior proclamación de Guillermo como gran duque de Luxemburgo para apoyar a la monarquía luxemburguesa.