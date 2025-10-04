El príncipe William habla de crianza: "Ninguno de mis hijos tiene móvil"

Es sabido que, para el príncipe William de Inglaterra, la paternidad representa uno de los mayores cambios y desafíos de su vida. Es fuente de emociones positivas y también de responsabilidades que debe compaginar con su rol como futuro monarca británico.

William ha declarado que ser padre le cambió radicalmente, especialmente porque su infancia estuvo marcada por la temprana pérdida de su madre, la princesa Diana, lo que generó miedos e inquietudes al afrontar el reto de criar a sus propios hijos, sensaciones que supera gracias al apoyo constante de su esposa, Kate Middleton.

El viernes 3 de octubre, se presentó la serie documental "El viajero reticente", de Apple TV+, con el príncipe de Gales como invitado especial. En esta producción, el actor canadiense Eugene Levy viaja a los destinos más bellos del mundo en cada episodio.

Un anfitrión de lujo

¿Quién mejor que el príncipe William para guiarle al Castillo de Windsor? El hijo de Carlos III se presentó como un padre de familia por encima de todo. Desde su nacimiento, ha procurado que sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, lleven una vida lo más común posible.

Durante su paseo por Windsor Park con el comediante Eugene Levy , y con su perra Orla, que los sigue de cerca, habla sobre los hábitos y valores que él y su esposa, Kate , les están inculcando. "Si no les das a los niños un hogar feliz, sano y estable ahora, siento que les estás creando dificultades en el futuro", dice.

El príncipe Guillermo, junto a su esposa y su hijo mayor en la final de la Eurocopa de 2020 Gtres

Tanto para él como para Kate, la comunicación, el deporte y el contacto con la naturaleza se han convertido en pilares fundamentales de la familia. "Ninguno de nuestros hijos tiene móvil, y somos muy estrictos con eso", le dice William a Eugene Levy. "A Louis le encanta el trampolín. De hecho, está obsesionado con él, y Charlotte también lo usa mucho". Como resultado, los dos pequeños están en guerra por ver quién salta más alto. "Por eso, se pasan la mayor parte del tiempo peleándose en él", admite William.

La princesa Charlotte tiene gustos diferentes. Asiste a clases de ballet y juega al netball, un derivado del baloncesto. "A George le encanta el fútbol y el hockey", dice William, quien también enfatiza la importancia de mantenerlos ocupados, especialmente al aire libre.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton junto a sus hijos en Sandringham Gtres

También la música está presente en el palacio. Al igual que su madre, George, Charlotte y Louis toman clases de teoría musical . "Intentan aprender a tocar varios instrumentos musicales... ¡No estoy seguro de cuánto éxito tendremos!", admite con humor el príncipe en otro momento de la serie. Evoca también un recuerdo de su infancia: “Mis primos y yo nos divertíamos corriendo e intentando alcanzarnos por toda esta habitación”. Señala que lo único que no estaba allí era la larga alfombra roja. "Caminaban sobre un viejo suelo de madera, y cada vez que corrían, uno de ellos se clavaba una buena astilla en el pie. "Mis hijos no se dan cuenta de la suerte que tienen. Tienen una buena alfombra vieja. ¡Pueden correr sin hacerse daño!".