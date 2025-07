El príncipe Harry encuentra apoyo en la princesa belga "destronada"

Nadie mejor que la princesa Delphine de Bélgica podría empatizar con el príncipe Harry. Nacida en Bruselas en 1968, es fruto de una larga relación extramatrimonial que mantuvo el rey Alberto II de Bélgica con la baronesa Sibilla de Selys Longchamps. No conoció la verdadera identidad de su padre biológico hasta los 17 años, cuando se lo desveló su madre.

Después de más de siete años de batalla legal, en enero de 2020 un test de ADN demostró que Alberto II era su padre. El 1 de octubre de 2020, un tribunal belga le concedió el título oficial de princesa de Bélgica, así como el apellido de Saxe Cobourg y el tratamiento de Alteza Real.

Delphine Böel y Felipe de Bélgica Casa Real belga Casa Real belga

Sus hijos también adoptaron el apellido compuesto O'Hare de Saxe Cobourg, pero ninguno de ellos forma parte del orden sucesorio ni recibe usualmente tratamientos reales oficiales. Se licenció en Bellas Artes y trabaja como artista. Uno de sus trabajos más conocidos es la decoración del Lamborghini Art Car, una escultura pública titulada Ageless Love en Sint-Niklaas, así como el diseño de etiquetas para una cerveza "Cuvée Delphine" de la cervecería Struise.

La memoria de Diana de Gales

Esta semana, la princesa belga, invitada a participar en el podcast "It's Reigning Men", ha expresado su opinión sobre la situación del príncipe Harry. Ambos podrían considerarse forasteros en su propia familia, aunque la situación es bien distinta. El esposo de Meghan Markle, que sigue residiendo en Montecito, California, apenas tiene contacto con su padre, el rey Carlos III, y no habla con su hermano, el príncipe William. "Me identifico un poco con Harry porque Lady Diana formó parte de mi vida cuando estaba en Inglaterra... Su muerte fue horrible... Lo siento mucho por Harry porque creo que fue traumático para él". Delphine está convencida de que el duque de Sussex "sufrió mucho" después de la muerte de su madre en 1997. "Creo que quedó traumatizado y se nota ahora", explicó.

Diana de Gales, Lady Di, con sus hijos los príncipes Harry y William John Swannell Camera Press

Cuando el príncipe Harry renunció a sus deberes reales y partió a Estados Unidos, el Ministerio del Interior decidió privarle de seguridad policial en suelo inglés durante sus visitas. Desde entonces, ha estado luchando sin éxito por recuperar este derecho, compareciendo ante los Tribunales Reales de Justicia de Londres. Para Delphine de Bélgica, la decisión del duque de Sussex de luchar se vio influida en parte por la historia de su madre, que a causa de esa falta de seguridad era constantemente seguida por paparazzi. "Lo entiendo. Está traumatizado. Y entiendo que haga estas cosas, que todo el mundo lo intimide, pero que no piense en su trauma. Y eso me parece terrible porque ha sido como abandonado".