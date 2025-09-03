La extrema delgadez de Alexia de Holanda hace saltar las alarmas en palacio

El foco mediático ha estado fijado este tiempo en Amalia de Holanda. La hija del rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima ha sido diana de la mafia, poniendo en peligro su vida. Huyó de los Países Bajos para instalarse en Madrid bajo la protección de los Reyes Felipe y Letizia de España. La heredera al trono holandés copa titulares día sí y día también, ya sea por graduarse recientemente en sus estudios universitarios o por ser víctima de la inteligencia Artificial, filtrándose vídeos eróticos de ella sin pudor alguno y escandalizando a la Casa Real.

Pero ahora no es Amalia la protagonista, sino su hermana Alexia. La hija mediana de los reyes holandeses ha acaparado todas las miradas y ha sido objeto de un intenso debate en redes sociales. Todo debido a su última reaparición en pública, la cual tuvo lugar en la puesta en escena de la familia real en el circuito de Zandvoort, donde se disputó el Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1. Una cita en la que la reina Máxima derrochó desparpajo animándose a hablar en castellano, aunque aun así todos se fijaban en la princesa.

La princesa Alexia y su comentadísima delgadez

Después de haber puesto fin a sus vacaciones de verano, las cuales emplazaron en una privilegiada isla de Grecia, la familia real al completo se puso frente a las cámaras. Querían ofrecer una estampa de unidad frente a las polémicas que han cosechado en su largo retiro estival. Pero lo hacen generando una nueva controversia, a consecuencia de su hija Alexia, quien ha sorprendido a propios y extraños ante su evidente pérdida de peso. Una bajada inesperada y radical que ha hecho que muchos den su opinión.

Las princesas Amalia y Alexia de Holanda Gtres

El revuelo es mayúsculo. Algunos subrayan que bien podría verse acentuada su aparente delgadez con su favorecedor moreno. Ha tostado su piel bajo el sol desde una exclusiva playa griega y también a bordo de un espectacular yate, aunque esto no explicaría del todo su nueva talla. Ha perdido varias, según han advertido muchos usuarios de las redes sociales ante su reaparición tras poner fin a su disfrute estival. También algunos medios de comunicación y periodistas neerlandeses, que no han podido pasar por alto su sorpresa.

Hacía tiempo que la princesa Alexia no se dejaba ver en público. Ha estado centrada en sus estudios en Reino Unido, lo que le alejaba de los actos oficiales de la familia y demás actividades de cara a la galería. Pero su vuelta a la esfera pública ha venido acompañada de comentarios sobre la delgadez de sus piernas o las marcadas facciones de su rostro, más angulosas ante la pérdida de kilos. “Para ser sincera, la miré con atención y me impactó un poco”, se confiesa la presentadora Hélène Hendriks en directo.

La princesa Alexia de Holanda Gtres

Como viene siendo habitual, pronto han surgido cientos de opiniones y también posibles motivos a su bajada de peso. Atribuyen a la princesa Alexia de Holanda un alto nivel de estrés, tras haber denunciado que ha sido víctima de acoso en redes sociales. Ha estado bajo tratamiento psicológico para proteger su salud mental. También se plantea la posibilidad de que existan posibles trastornos de la conducta alimentaria, pero desde Casa Real no han hecho frente a dimes y diretes y guardan silencio al respecto. La hermana de la heredera no será expuesta públicamente por parte de la institución por mucho comentario que se haga de su físico.