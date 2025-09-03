El Rey Juan Carlos, en el hospital: el motivo de su inesperada visita médica

Mucho se habla últimamente sobre el Rey Juan Carlos I. Especialmente poniéndose el foco en su residencia oficial, pues son muchos los rumores que apuntan a que en breve piensa cambiarla. Después de cinco años instalado en Abu Dabi, entre amigos y también junto a su nieto, Froilán de Marichalar, lo cierto es que son cada vez más los que dan por sentado que su deseo es regresar a la Península Ibérica. Y es que no hay acuerdo sobre si fijará su nueva vida en Galicia, donde ha acudido en varias ocasiones este año para competir en las regatas, o en Portugal, hablándose de Cascáis como posible refugio.

Pero también la salud del Emérito ha sido motivo de comentario público en los últimos tiempos. Su estado es algo que preocupa a todos y algo de lo que ya no se habla de forma oficial, después de que abdicase del trono y se lo cediese a su hijo, el ahora Rey Felipe VI. Al dejar de formar parte activa de las tareas de representación de la institución, desde Casa Real no se dan detalles de sus problemas médicos. Tampoco ahora, que ha pasado por un hospital.

El Rey Juan Carlos, en el hospital

Que no cunda el pánico, pues el padre del Rey Felipe VI y las infantas Elena y Cristina no ha tenido que ser ingresado. Esta vez su paso por un centro médico no responde a un revés de salud que preocupe a propios y extraños, sino a una estratégica revisión a fondo para descartar posibles incidencias de cara a las próximas semanas. Y es que entre manos se trae un asunto de vital importancia para el monarca: la presentación de su libro de memorias, que verán la luz el próximo 12 de noviembre. no sería su único plan importante.

El Rey Juan Carlos junto al doctor Ali Albelooshi Instagram

Pero antes de eso tiene intención de viajar a Nueva York para participar en una nueva competición náutica. El mar es una de sus grandes pasiones y no duda en subirse a bordo del Bribón para cumplir sueños y anotar nuevos triunfos en las regatas. Así quiere hacerlo ahora en la Gran Manzana, tal y como han desvelado desde ‘Vanitatis’, con la idea firme de sumarse al Campeonato del Mundo de 6 Metros. Pero para ello debe asegurarse de que no corre ningún peligro y si su salud se lo permitirá.

Antes de cruzar el Atlántico y pisar territorio estadounidense, ha querido ponerse en manos de los médicos para salir de dudas y viajar con total seguridad. Dicen que la felicidad radica en una buena salud y una mala memoria, para así disfrutar de lo que está por venir y olvidar lo que a uno le hizo daño en el pasado. En ello está el Rey Juan Carlos, que se ha puesto en las manos expertas del doctor Ali Albelooshi, como así se muestra en una nueva instantánea publicada por el facultativo en sus redes sociales. Un profesional en cirugía ortopédica y reconstrucción que posa sonriente junto a su ilustre paciente en el Centro Médico Orthocure en Mirdif, en Emiratos Árabes: “Tuve el honor y el placer de conocer al antiguo Rey de España, Su Majestad Juan Carlos, en mi clínica de Abu Dabi”, desvela el doctor.