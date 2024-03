Lo que Kate Middleton les ha dicho a sus hijos George, Charlotte y Louis sobre su cáncer

Kate Middleton desvelaba este viernes 22 de marzo que padece cáncer. Una enfermedad que le ha sido diagnosticada tras la cirugía abdominal a la que se sometió en enero. A través de un video, la princesa ponía punto y final a las especulaciones sobre su estado de salud. Sentada en un banco de madera, Kate Middleton, muy seria, aseguraba que le había dicho a sus hijos que se pondrá "bien" y que durante estos dos meses ja tratado de gestionar el "shock" que la noticia provocó a George, Charlotte y Louis, de 10. 8 y 5 años, respectivamente.

En el vídeo publicado por el Palacio de Kensington, Middleton explica cómo les ha contado a sus hijos su enfermedad en un lenguaje que pudieran entender. "Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía importante para comenzar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien".

"Como les he dicho a ellos; estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu", ha asegurado la princesa de Gales visiblemente emocionada.

A pesar de la magnitud de su diagnóstico, la prioridad de los príncipes de Gales ha sido gestionarlo dentro de la familia de la mejor manera posible: "Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y manejar esto en privado por el bien de nuestra familia. Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo".

Los niños supieron la noticia nada más empezar sus vacaciones de Semana Santa que se prolongarán hasta el próximo 17 de abril.