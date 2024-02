Reencuentro cálido del Rey Felipe VI con Don Juan Carlos

La capilla de San Jorge, situada en el Castillo de Windsor, siempre ha sido un lugar simbólico para la Familia Real británica. No en vano, es donde reposan los restos de Isabel II. En la mañana del martes también se convirtió en un escenario de especial relevancia para los Reyes Felipe VI y Letizia al reencontrarse allí con Don Juan Carlos y Doña Sofía con motivo de la misa en recuerdo al rey Constantino de Grecia, cuando se ha cumplido poco más de un año desde la muerte del monarca heleno, hermano de doña Sofía.

Funeral por Constantino de Grecia en Londres Raúl Terrel Europa Press

A la cita también acudieron las infantas Elena y Cristina, acompañada por su hijo mayor Juan Urdangarin. Pese a que todos llegaron por separado, al finalizar la misa se pudo ver el gesto de cariño del Rey Felipe con su padre, al que ofreció el brazo para ayudarle a caminar al salir de la capilla.

En los últimos meses se han reunido en dos ocasiones -en octubre por el 18 cumpleaños de la Princesa Leonor y en diciembre por el 60 cumpleaños de la infanta Elena-, pero siempre había sido a nivel privado, por lo que ayer era la primera imagen pública de cercanía entre ambos desde hace un año, cuando tuvo lugar el entierro del Constantino en Tatoi.

La ceremonia fue un servicio de Acción de Gracias, sin carácter oficial, por la memoria del monarca heleno organizada por la Familia Real Griega y apoyada en su preparación y desarrollo por Buckingham Palace. Constantino pasó sus últimos años exiliado en Londres e Isabel II siempre le tuvo en su círculo cercano.

El servicio religioso estuvo presidido por la reina Camilla, principal representante ahora de la Corona británica después de que Carlos III se haya visto obligado a cancelar su agenda pública para tratarse de un cáncer cuyo tipo no se ha hecho público. No obstante, la ausencia más comentada fue la del príncipe Guillermo, ahijado de Constantino. Estaba previsto que el heredero leyera una lectura, pero a última hora canceló su asistencia aludiendo «motivos personales», algo que causó cierta alarma debido a que su mujer, la princesa Catalina, lleva alejada de la vida pública desde enero tras una intervención abdominal sobre la que no se han dado detalles. Desde Buckingham recalcaron, no obstante, que su evolución sigue siendo favorable.

El vacío fue aprovechado por el príncipe Andrés para hacer una aparición estelar. Apartado de la vida pública por un escándalo de abusos sexuales que él siempre ha negado y despojado de sus títulos militares, el que siempre se ha dicho era el hijo favorito de Isabel II presidió la comitiva de La Firma acompañado de su ex mujer Sarah Ferguson, con la que siempre ha mantenido una estrecha relación y con la que ahora protagoniza rumores de reboda.

El biógrafo y cronista real Phil Dampier aseguró a «MailOnline» que Andrés quiere volver la escena pública. Lo cierto es que la situación es más que complicada, ya que Carlos III quiere reducir todo lo posible el tamaño de la Familia Real y apartarse de su controvertida figura.