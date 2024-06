Deshielo en Marivent: ¿Se harán este año un Pabú los Borbón?

El sesenta cumpleaños de la Infanta Elena, celebrado el pasado 20 de diciembre en el restaurante madrileño Pabú, no fue una onomástica habitual, ya que se unieron por primera vez espadas de la Familia Real y la Familia del Rey. Fue un evento preparado con mucha antelación y con mimo, que ha ido dando sus frutos este 2024 con la salida del ostracismo de las hermanas de Felipe VI. Don Juan Carlos, en la que era su séptima visita desde que se afincó en Emiratos Árabes, llegó al mencionado local de moda situado en la madrileña calle Panamá procedente de Ginebra, acompañado de su hija la Infanta Cristina. Ambos volaron en un avión privado de la compañía Vistajet, sin más acompañantes que la tripulación. Irene Urdangarin ya estaba en Zarzuela, donde se había instalado unos días con su abuela, la Reina Sofía, para tratar de sacarse el carné de conducir; su hermano Pablo viajó desde Barcelona, y Juan, desde Reino Unido. No acudieron ni la Princesa Leonor, que estaba en Zaragoza, ni la Infanta Sofía, que estaba en Gales, ni Miguel Urdangarin. La prensa, debidamente avisada con antelación, retrató a los Reyes Felipe VI y Doña Letizia entrando en el local, al igual que a Felipe y Victoria Federica de Marichalar, junto con Alexia de Grecia, los Zurita y los Gómez-Acebo.

Esta comida que se gestó con mucho tiento (participó el entorno de la Infanta Elena y el de la Reina Letizia), quizá marque el deseado deshielo en Marivent. Es cierto que el coqueto restaurante Pabú no es el Palacio de Marivent ni sus distintos pabellones que permiten convivir a todos los Borbón, juntos y no revueltos. Pero si se optó entonces por hacer la comida, con paseíllo fotográfico, en este restaurante regentado por el chef Coco, y no en la privacidad del Palacio de la Zarzuela, fue para escenificar un acercamiento. Doña Elena podría haberlo hecho en el Palacio donde nació, ya que es la casa de su madre y puede disponer del espacio siempre que quiera.

Lluvia de nietos

La Reina Sofía tiene el sueño desde hace años de volver a repetir la fotografía de 2013 que ilustra este reportaje. Está más que nunca necesitada de lo que quiere todo abuelo: una lluvia de nietos. Y es que ha comenzado la cuenta atrás para las vacaciones de verano de la Familia Real y, como cada año, la expectación ante las idas y venidas a Marivent de los Borbón es máxima. El brevísimo ingreso hospitalario de la Reina Sofía el pasado abril lo ha cambiado todo. No podemos obviar lo evidente: el año pasado ya hubo insistentes rumores sobre la posibilidad de una presencia masiva de Borbones en Marivent. Bajo la premisa de una reconciliación familiar que por fin pudiera visibilizarse públicamente. El verano de 2023 marcó un punto y aparte en la relación de la Familia Real con Palma de Mallorca. Por primera vez, Felipe y Letizia alargaron su estancia en Marivent junto a la Reina Sofía, que pudo disfrutar de sus nietas durante más tiempo. Estas vacaciones no tienen por qué ser diferentes, sobre todo si la Reina Letizia está convaleciente de una operación de reparación de su metatarso del pie, que tantos problemas le está dando.

Con todo, así quedan las fechas clave de este verano de posible deshielo de Marivent. La Infanta Sofía ya está en Madrid, porque asistió a los actos del décimo aniversario de la proclamación de su progenitor. Leonor cogió vacaciones el pasado 19 de junio, aunque tendrá que esperar al 3 de julio para recibir su despacho de alférez. Julio continúa siendo un mes caliente en la agenda de Casa Real, con los Premios Mariano de Cavia o los Premios Fundación Princesa de Girona en el calendario. Fecha aproximada de llegada a Marivent: última semana del próximo mes de julio.

Fechas que sí tenemos claras. El 26 de julio, Letizia clausurará como cada año el Atlántida Film Festival y aquí empieza su agenda oficial. Se lleva varios años especulando con que la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía tengan su propia agenda independiente de sus padres y este podría ser el año. Este verano se presentará Doña Leonor a la sociedad balear en Marivent. También sabemos que la Copa del Rey de vela con participación de Felipe VI empezará el 29 de julio y acaba el sábado 3 de agosto, un evento que se simultanea con el arranque de los Juegos Olímpicos, una cita que posiblemente achique la agenda real en Marivent este año. Pero aunque se acorten los días, siempre tendremos al Rey en las regatas, la tradicional recepción en Marivent, una visita cultural y un par de escapadas con fotógrafo por la isla. Todo esto pendientes de una posible agenda propia de las hijas de los Reyes.

Eso sí, este año hay una circunstancia que no ha habido en años anteriores y que enturbia (y politiza innecesariamente) la relación de los Borbón con Mallorca. Aunque la pacificación y normalización de las relaciones entre las Infantas Elena y Cristina y los Reyes Felipe y Letizia sería una buena noticia para los Borbón y una aún mejor para la Corona, si se produce en Marivent tendría, además, una significación añadida, como territorio especialmente vinculado al reinado de Juan Carlos I. Eso sí: Mallorca supone ahora mismo un problemón para Casa Real. Se ha propuesto a Leonor como Hija Adoptiva, pero el nombramiento no termina de concitar apoyo suficiente en el Consell de Mallorca. Un frente nuevo.

Negativa del Consell

El pleno ha rechazado el nombramiento. La mayoría del Partido Popular y Vox ha sido insuficiente en este caso, ya que sin los nueve votos de los socialistas no sumaban las tres cuartas partes del pleno (25) necesarias. Los nacionalistas de Més per Mallorca, con cuatro votos, y El PI, con dos, se han opuesto.Paradójicamente, con esta abstención, el PSOE de Mallorca bloquea esta distinción, mientras en Zaragoza apoyó recientemente el nombramiento de Leonor como Hija Adoptiva de la ciudad.

Este pasado jueves, la Hermandad Nacional Monárquica de España, presente en el pleno del Consell de Mallorca, criticó el «cambio de opinión» del PSOE y ha reprochado a los socialistas que cuando la asociación elevó esta propuesta, dijeron que la apoyarían. Han asegurado que sólo el grupo ecosoberanista Més manifestó su intención de no hacerlo dejando en el aire una posible abstención. Fuentes consultadas por este diario aseguran que el no apoyo del partido socialista se debe a que no ven a la Princesa Leonor mallorquina solo por el mero hecho de pasar una semana al año en la isla, un título que sí podría tener la Reina Sofía, una verdadera enamorada de abrir Marivent fuera de foco. A la Princesa la ven más asturiana o madrileña y no de la isla, como sí ocurre con las personalidades que se proponen habitualmente para llevar este título, que ostentan este año el artista Miquel Barceló, cuya vinculación con la isla es innegable. Ojo, que es la primera primera vez que una candidatura no progresa.

Quedaremos pendientes del veraneo oficial en Mallorca. Sea o no en un restaurante o bajo el cobijo de Marivent, la reunión familiar en torno a la Reina Sofía parece más que plausible, aunque se quede en el círculo privado. Y el deshielo oficial parece todavía muy lejano.

¿Se operará este verano la Reina?

Son públicos y notorios los problemas que arrastra la Reina Letizia con sus pies, tanto que nos hemos habituado, en sus últimas comparecencias públicas, a verla en zapatillas de deporte, marcando tendencia. Doña Letizia sufre en su pie izquierdo un neuroma de Morton, que es una inflamación de los nervios alrededor de los dedos, y además, metatarsalgia, una inflamación alta en los metatarsos de ambos pies. Una dolencia que le afecta al estar de pie y estática, pero también cuando camina, y que le impide estar mucho tiempo de pie. El neuroma de Morton no desaparece por sí solo. Según datos de la clínica Cemtro, se recomienda cambiar de calzado, utilizar almohadillas para los metatarsos o la cresta de los dedos, infiltraciones y si con estos métodos no se consigue el alivio deseado, es necesario pasar por quirófano. Con una sencilla operación se logra extirpar la parte del nervio enferma o se logra liberar el tejido que rodea al nervio. El tiempo de recuperación es relativamente corto y se suele hacer vida normal rápidamente, apróximadamente un mes después de la operación. Cabe la posibilidad de que la Reina aproveche el verano para operarse de su neuroma y poder estar así al cien por cien en septiembre.