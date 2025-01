El Rey Felipe VI repite como el más trabajador, pero la Reina Letizia baja posiciones pese a su apretada agenda

Por tercer año consecutivo, el Rey Felipe VI se ha consagrado como el monarca más trabajador de Europa en el ranking que elabora anualmente “UFO No More”, un medio especializado en casas reales que cuenta con miles de seguidores alrededor del Viejo Continente. En su informe, que no incluye a los Reyes Carlos III y Camila, se indica que nuestro jefe de Estado estuvo ocupado durante, al menos, 188 días en 2024, cinco días menos que en 2023.

A diferencia de otros años en los que junio fue el mes más intenso para el Rey Felipe, en 2024 fue abril cuando más actos públicos tuvo que atender, sumando un total de 22. El más relajado fue agosto, con 7 días de trabajo de cara a las cámaras. En este sentido, “UFO No More” destaca que “es importante tener en cuenta que hay innumerables horas de trabajo y reuniones privadas detrás de escena que no conocemos y, por lo tanto, no podemos incluir en este recuento”.

En cuanto a la Reina Letizia, Su Majestad ha visto ampliada su agenda pública en comparación con el año pasado y ha ocupado 107 días en 2024, 3 más que en 2023. Aun así, la esposa del jefe de Estado ha salido del pódium en el que se encontraba desde hace años y ha sido adelantada por las Reinas Máxima de Holanda, Silvia de Suecia y Matilde de Bélgica. Respectivamente, han cubierto un total de 126, 118 y 108 días de actos oficiales.

En total, la familia real española ha trabajado 222 días en 2024, nueve más que en 2023, lo que supone un 60,6 % de jornadas ocupadas a lo largo del año.

Destaca el caso de la Reina Sofía, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. Las tres han experimentado un significativo aumento de su agenda respecto al 2023. La madre de don Felipe VI casi la ha duplicado con 41 días ocupados sobre los 27 del año anterior. La heredera del trono, por su parte, ha trabajado de cara al público un total de 19 días, seis más que en 2023. La Infanta Sofía ha cubierto 16 actos, cinco más que el año anterior. Para las dos hermanas, julio ha sido el mes en el que se ha acumulado la mayor parte de su trabajo, con 12 días de agenda ocupada.

El caso especial de Kate y William

Entre los royals que ocupan su mismo cargo, los príncipes de Gales han sido los que menos han trabajo en 2024. Se explica por el cáncer que padece Kate Middleton, que la llevó a retirarse de la vida pública antes de alcanzar la primera mitad del año. Aunque su esposo sí mantuvo algunos actos, su principal preocupación ha sido estar al lado de su esposa en este momento complicado que atraviesa.