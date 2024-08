Este es el escondite veraniego de Kate Middleton, donde se recupera del cáncer junto al príncipe Guillermo y sus hijos

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores descubrieron que había cáncer”. Así anunció Kate Middleton el pasado marzo que debía retirarse de la agenda pública para someterse a un tratamiento de quimioterapia, y desde entonces sus reapariciones han sido contadas.

Está totalmente volcada en su recuperación, y aunque los últimos meses los ha pasado en Adelaide Cottage, la casa en la que reside con el príncipe Guillermo y sus hijos, parece que la princesa de Gales ha hecho las maletas para pasar estos días estivales en un lugar más acorde al período vacacional.

Según apuntan algunos medios internacionales, incluido la revista alemana “Bunte”, Kate Middleton y su familia han sido vistos recientemente en la isla de Tresco, un pedacito de tierra que conforma el archipiélago de las Sorlingas y que se encuentra a muy pocos kilómetros de la costa de Cornualles, al suroeste de Inglaterra.

Se trata de un lugar tranquilo que eligen muchas familias para pasar allí sus vacaciones de verano porque cuenta con varios reclamos, entre los que se encuentran varios jardines subtropicales, un spa, restaurantes de todo tipo y grandes playas de aguas cristalinas, aunque algo frías.

El medio citado anteriormente asegura que estas últimas semanas de julio, los príncipes de Gales y sus hijos se han sumado a los turistas que se decantan por estas islas, y fueron vistos en una actitud muy natural, como una familia normal. “Eran las doce en punto del mediodía. Se echaron a un lado cortésmente mientras nosotros corríamos. Kate se escondió detrás de un árbol cuando pasaron dos ciclistas. Luego volvió a salir. Parecía que estaba jugando al escondite con los pequeños. Nos sorprendió mucho tanta normalidad y nos impresionó la belleza de Kate: pantalones cortos, gafas de sol, una mujer hermosa”, cuenta el confidente de “Bunte”.

Nueva biografía de Kate Middleton

Las vacaciones de los príncipes de Gales ha coincidido con la inminente publicación de “Catherine, the Princess of Wales, the Biography”, la nueva biografía de Kate Middleton escrita por Robert Jobson.

Aunque el libro aún no ha visto la luz, sí se han adelantado algunos fragmentos en "The Daily Mail", entre los que destacan la supuesta separación que se produjo entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton tiempo antes de darse el "sí, quiero".

Kate Middleton felicita el cumpleaños al príncipe Guillermo con esta fotografía Gtres

Ocurrió en 2007, cuando todavía eran jóvenes. Por lo visto, el futuro rey de Inglaterra no estaba seguro de su relación con Middleton, y decidió romper con ella tras una conversación telefónica de treinta minutos. "Fue un golpe devastador para Catherine, que se sintió doblemente decepcionada por haber sido abandonada por teléfono. Aunque no era la primera vez que William ponía punto final a su relación, se sintió como si fuera el momento definitivo", cuenta el escritor. Por fortuna, no lo fue.