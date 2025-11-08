Así es trabajar para el rey Carlos III: como "caminar sobre cáscaras de huevo"

Desde su ascenso al trono, el rey Carlos se ha visto obligado a recomponerse en su reinado una y otra vez: su cáncer, el de Kate Middleton, las idas y venidas del príncipe Harry y, sobre todo, los escándalos de su hermano Andrés. Al monarca no le llega la calma. Este mes de noviembre, una nueva biografía intenta sacudir una vez más los cimientos sobre los que se asienta su Corona.

Bajo el título "The Windsor legacy", Robert Jobson ,el aclamado autor de "Catherine, princesa de Gales: la biografía", narra una investigación desde dentro "sobre la resiliencia e influencia de la monarquía británica durante el último siglo, desde Isabel II hasta el futuro rey Guillermo".

Britain Royals ASSOCIATED PRESS Agencia AP

"Ocultos en su propia historia se encuentran los secretos explosivos que el palacio esperaba que nunca salieran a la luz", anuncia la editorial. Las verdaderas consecuencias del escándalo del príncipe Andrés y Epstein, la muy criticada salida del príncipe Harry y Meghan Markle, la ruptura de los "Cuatro Fantásticos" y la opinión de la difunta reina Isabel II al respecto.

Los príncipes de Inglaterra, Guillermo y Harry, junto a sus esposas, Kate Middleton y Meghan Markle larazon

"En una época donde la resiliencia es esencial, 'The Windsor Legacy' ofrece una escandalosa exposición de intrigas reales, repleta de revelaciones exclusivas que finalmente aclaran la verdad (y desmienten a la prensa)". Tras más de tres décadas como corresponsal en primera línea de la realeza, Jobson brinda un relato con testimonios clave que dan cuenta de los conflictos en el seno familiar.

"En la actualidad, Guillermo y su padre suelen trabajar bien juntos", escribe el autor en un extracto de su nuevo libro, publicado por entregas en Daily Mail. "El rey le consulta con gusto y confía en que hará lo correcto. Sin embargo, a menudo existe una tensión subyacente entre ellos".

Escaso autocontrol

Y añade que no ayuda que ambos tengan un temperamento explosivo "que no siempre logran controlar". "Trabajar para Charles, según algunos empleados, puede ser como caminar sobre cáscaras de huevo", zanja.

Jobson afirma que los ayudantes reales recuerdan un momento en que "Carlos contrajo Covid por segunda vez, en febrero de 2022". El monarca estaba listo para ir a su residencia campestre, Highgrove , cuando dio positivo, pero se puso furioso al enterarse de que no podía viajar a su refugio campestre. Estaba tan frustrado que incluso amenazó con conducir él mismo por la autopista M4, lo que llevó a los ayudantes reales a esconder las llaves del coche de Carlos.

Guillermo, difícil de tratar

El libro también describe al personal del palacio como cauteloso ante los cambios de humor del príncipe Guillermo. "Fuentes del palacio recuerdan muy bien un incidente en el que el príncipe se mostró demasiado firme con su padre, por un asunto que Guillermo había malinterpretado por completo. Guillermo puede parecer siempre sereno en público, pero quienes lo conocen bien lo describen como a veces difícil de tratar".

R.Unido.- El rey Carlos III transfiere a su hijo Guillermo el cargo de coronel jefe del Cuerpo Aéreo del Ejército Europa Press

Jobson señala, sin embargo, que el monarca se ha vuelto más afectuoso con el personal del palacio tras su diagnóstico de cáncer en 2024. "De hecho, su personal más antiguo ha notado un cambio en su empleador, a quien consideran que a veces podía parecer algo frío", escribió el autor. "Ahora se ha vuelto más emotivo, dicen".