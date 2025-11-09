Escándalo en Hollywood: Jeremy Renner es acusado de acoso sexual y amenazas por la directora de cine Yi Zhou

En un año ya saturado de escándalos, la cineasta Yi Zhou, de 34 años, ha detonado una nueva polémica que sacude de nuevo a la industria de Hollywood al acusar públicamente al actor Jeremy Renner, de 54, de acoso sexual y amenazas. Zhou acaparó titulares a principios de esta semana tras compartir en redes sociales una serie de acusaciones que, de confirmarse, añadirían otro capítulo incómodo a la crónica negra de la meca del cine. Según relata, Renner le habría enviado el pasado junio, a través de mensajes directos y WhatsApp, "una serie de imágenes pornográficas no solicitadas de sí mismo" con el supuesto objetivo de iniciar una relación con ella.

"Creí en el poder del amor"

"Me convenció de su sinceridad, diciendo que llevaba mucho tiempo soltero y que estaba abierto a una relación seria", afirmó Zhou en una serie de publicaciones en Instagram. "Creí en él, en el poder del amor y en la posibilidad de redención". Su relación traspasó lo sentimental y comenzaron a colaborar en proyectos como "Stardust Future" y "Chronicles of Disney".

Cuando llegó el momento de la promoción de este último trabajo, él "se negó" y tampoco desmintió públicamente los informes que aseguraban que el proyecto fue generado por IA, dañando seriamente su reputación profesional. "Cuando le reclamé en privado por su mala conducta y le pedí que se comportara adecuadamente, que me respetara como mujer y como cineasta, me amenazó con llamar a inmigración/ICE, un acto que me impactó y asustó profundamente", escribió Zhou en su cuenta de Instagram.

Zhou ha contado también su traumática vivencia en la casa de Renner en Reno, Nevada, cuando planificaban "Chronicles of Disney". "Estaba hablando sobre la logística del documental, luego se bebió una botella de vino él solo y se enfadó y estuvo gritando furioso durante dos horas". Atemorizada por su temperamento, se encerró en una habitación y rezó para que no entrase. "Estaba realmente furioso. No dije ni una palabra, tenía mucho miedo por mi vida".

Por qué ahora

Dice que, hasta contar públicamente su sufrimiento, ha necesitado un tiempo para reunir valor y fuerza suficiente. "Durante los últimos meses, he vivido con miedo por mi seguridad y una profunda angustia por el trato que he sufrido. Ninguna mujer, cineasta o creativa debería tener que trabajar bajo tal presión emocional y psicológica mientras intenta proteger su nombre y la integridad de su trabajo".

Por su parte, Renner niega las palabras de la directora. Desmiente tanto el envío de imágenes de sí mismo no deseadas como que amenazase con llamar a los servicios de inmigración después de que su supuesta relación romántica se deteriorara. "Estas acusaciones son totalmente inexactas y falsas", ha declarado su representante este fin de semana a través de un comunicado.