La crónica de Marta Robles: Sánchez apuesta por quedarse hasta 2027… ¿Alguien lo dudaba?

LUNES

Tras la reunión de Carlós Mazón con Alberto Núñez Feijòo, el presidente de la Comunidad Valenciana presentó su tan reclamada como esperada dimisión. A nadie conmueve su «ya no puedo más» ni su «cometí errores y viviré con ellos toda mi vida, pero ninguno por cálculo político». Tampoco su «espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona». Su dimisión llega demasiado tarde para todos; probablemente también para él. Veremos ahora si PP y VOX son capaces de pactar para elegir un sustituto o si su falta de acuerdo deriva en elecciones…

Una acusación insta a la jueza de la dana a pedir los documentos que firmó Mazón en El Ventorro, según Vilaplana Europa Press

Entre los damnificados de aquel día, la periodista Maribel Vilaplana, que declaró como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la Dana. Si hubiera sido un tipo con barba, nadie habría cuestionado que una comida laboral se extendiese más de la cuenta; pero es una mujer y encima atractiva. Ella dijo que «su problema fue estar en el peor lugar, en el peor momento y con la peor persona». Yo creo que lo fue, ser mujer y que el president no anulase esa comida, en un día de riesgo para su Comunidad, que requería toda su atención. Y se produce un acontecimiento que marca la democracia española: por primera vez un fiscal general es juzgado por revelación de secretos; y sucede, mientras continúa ejerciendo sus funciones, lo que aún resulta más insólito… El proceso durará un par de semanas. Se solicitan para él de cuatro a seis años de cárcel, doce de inhabilitación para ejercer du cargo público y una multa económica superior a los 400.000 euros.

MARTES

Ya con Mazón dimitido, mientras diversos políticos y periodistas pretenden hacer leña del árbol caído… o incluso prenderle fuego a la leña y que se queme en el infierno, toda la atención se concentra en el juicio al fiscal general en el Supremo… Hoy toca que declare González Amador, la presidenta madrileña y su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. Por si no lo recuerdan, en el correo presuntamente filtrado, el abogado la pareja de Ayuso, reconocía en su nombre dos delitos con Hacienda en busca de un pacto fiscal, que le fuera favorable. González Amador continúa procesado por ese presunto fraude de 350.951 euros a Hacienda e investigado por corrupción en los negocios.

Alberto González Amador a su llegada al Tribunal Supremo. Jesus G. Feria La Razón

¿Más cosas en este juicio? Que según la jefa de Prensa del fiscal fue el propio fiscal quien le dictó la nota informativa y que la fiscal encargada de los dispositivos móviles ha dicho que no existe protocolo que obligue a borrar los teléfonos como dijo el acusado. El novio de Ayuso ha querido dejar constancia de que la filtración le ha destrozado la vida… «O me voy de España o me suicido», ha dicho…

MIÉRCOLES

En Nueva York tienen nuevo alcalde. Se trata del socialista demócrata Zohran Mamdani. Ha ganado las elecciones locales con más del cincuenta por ciento de los votos. Va a ser el primer alcalde musulmán… Además, el joven edil (tiene 34 años), que es accionista del Real Oviedo, dejó un mensaje directo para Trump: «Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes. Y a partir de esta noche, liderada por un inmigrante».

Zohran Mamdani afirma que Nueva York pertenece "a todos los que la llaman casa" Thais Llorca Agencia EFE

A ver cómo respira Trump, que había amenazado con recortar la financiación federal a la ciudad si le votaban…

Y continúa el juicio del fiscal general. Hoy le ha tocado a Juan Lobato, el antiguo secretario general del PSOE por Madrid, a quien sí le costó el cargo lo ocurrido, no como al propio fiscal… Ha dicho que niega que la filtración le llegara de la fiscalía y que nunca supo el origen del pantallazo. La actual número dos de la formación regional, Pilar Sánchez Acera, han desvinculado a Moncloa y Fiscalía de la filtración… Era de esperar.

JUEVES

Y ya están a la venta en Francia las memorias de Juan Carlos I. «Reconciliación», se titulan, pero por los fragmentos filtrados, parece que su voluntad es cualquiera, menos esa… ¿Quieren comprobarlo? Tendrán que esperar a que lleguen a España el 3 de diciembre. Entretanto, la «diversión» la proporciona Junts que anuncia el bloqueo de la legislatura, con enmiendas a la totalidad de las leyes que el Gobierno tiene registradas en el Congreso. Y, por supuesto, no apoyará los presupuestos. Así arrincona a los de que según dice Puigdemont «podrán ocupar sillones, pero ejercer el Gobierno». Más disparates. Musk se convierte en billonario. La junta de accionistas de Tesla ha aprobado pagar al consejero de la compañía un billón de dólares en acciones… ¿Tanto vale Musk?

Los accionistas de Tesla aprueban el paquete salarial de más 866.000 millones para Elon Musk Europa Press

VIERNES

Y… le da igual Junts o cualquier otra cosa: Sánchez apuesta por seguir hasta 2027… ¿Alguien lo dudaba?