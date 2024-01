Sarah Ferguson se pronuncia tras conocerse su diagnóstico de un cáncer de piel agresivo

Sarah Ferguson, duquesa de York, está viviendo momentos muy complicados después de que se conociera la noticia de que se le había diagnosticado un melanoma maligno. La enfermedad fue descubierta después de que, por orden de su dermatólogo, se le analizaran varios lunares cuando recibió tratamiento por cáncer de mama en junio. Finalmente los análisis han determinado que uno de ellos era canceroso.

La exesposa del príncipe Andrés no ha dudado en contactar con sus seguidores en redes sociales y transmitirles un mensaje de calma en el que no pierde su sentido del humor: “Me he estado tomando un tiempo para mí, ya que me han diagnosticado un melanoma maligno, una forma de cáncer de piel. Es mi segundo diagnóstico de cáncer en menos de un año, después de que me diagnosticaran cáncer de mama este verano y me sometieran a una mastectomía y cirugía reconstructiva. Fue gracias a la gran supervisión de mi dermatólogo que se detectó el melanoma a tiempo”, comenzaba relatando la royal mientras posaba en Austria, donde está recibiendo el tratamiento en la clínica Mayrlife de Austria.

Una fuente cercana a la duquesa subrayó también que sigue manteniendo su sentido del humor. Sin embargo, un segundo diagnóstico de estas características no deja de ser un duro golpe y un motivo más para preocuparse. “Naturalmente, otro diagnóstico de cáncer ha sido un shock, pero estoy de buen ánimo y agradecida por los muchos mensajes de amor y apoyo”, resalta en su publicación Sarah Ferguson.

Finaliza haciendo hincapié en la importancia de realizarse revisiones a fin de poder detectar estas enfermedades cuando mismo comiencen a manifestarse: “Creo que mi experiencia subraya la importancia de comprobar el tamaño, forma, color, textura y la aparición de nuevos lunares que pueden ser un signo de melanoma e instar a cualquiera que esté leyendo esto a ser precavido.

Estoy increíblemente agradecida a los equipos médicos que me han apoyado y a la clínica MAYRLIFE por su excelente cuidado en las últimas semanas, dándome el tiempo necesario para recuperarme. Ahora estoy descansando con la familia en casa, me siento bendecida de tener su amor y apoyo”, terminaba su comunicado.

Por el momento, Sarah Ferguson se encuentra recuperándose ya en su casa bajo los cuidados del Dr. Andrew Furness, oncólogo médico consultor, y por la Dra. Catherine Borysiewicz, dermatóloga consultora del Hospital King Edward VII de Londres, según recoge la revista HELLO!. Continúan realizándose más pruebas para determinar si se encuentra en las primeras etapas de la enfermedad.