Premios Princesa de Asturias: Esto es lo que han comido la Familia Real y los galardonados

Oviedo se viste de gala para acoger un año más los Premios Princesa de Asturias 2025. Una cita ineludible para la Familia Real española, siendo en esta ocasión la protagonista la princesa Leonor. Aun así, es un momento en el que aúna fuerzas con su familia, cediendo parte de las miradas a sus padres, los Reyes Felipe y Letizia, así como a su hermana, la infanta Sofía. También, por supuesto, a los galardonados de este año, con los que se ha reunido en la mañana de este viernes en una audiencia en el Hotel de la Reconquista de Oviedo.

Muchas han sido las anécdotas y notas de color que han dejado tras de sí la cita de esta mañana. Se trata de la primera toma de contacto de la Familia con los premiados, así como con los miembros del jurado y demás responsables de la ceremonia. Todos juntos, tras acabar su puesta en escena y dejar que los fotógrafos los inmortalicen y que el público los aplauda antes de la gran cita de esta tarde, se han dado un homenaje gastronómico. Sabemos dónde y qué comieron los protagonistas.

El menú de la comida previa a la gala

Tras la audiencia en el Salón Covadonga del histórico hotel de Oviedo, ha llegado el momento de estimular el paladar y estrechar lazos. La Familia Real al completo, los premiados –con la sonada ausencia de Mary-Clair King, genetista estadounidense que se encontraba indispuesta y ha causado baja-, así como los presidentes de los jurados y los miembros de la Fundación Princesa de Asturias han puesto rumbo al salón donde se ha organizado una comida a la altura del importante acontecimiento.

Por supuesto, se ha puesto en alza la gastronomía local, con productos asturianos como protagonistas, aunque con muchas referencias a los productos nacionales. Por ejemplo, no ha podido faltar el tradicional jamón, en esta ocasión Joselito Gran Reserva 2020, así como una amplia selección de quesos de la zona, que han sido acompañados por ensaladas ligeras, entre la griega de pasta y arroz negro y la verde aliñada con miel y mostaza, como así adelantan desde ‘Semana’.

Hasta aquí los entrantes con los que abrir apetito antes de los platos fuertes. Es aquí donde han entrado en juego las grandes apuestas de la gastronomía asturiana, como es el caso de la tradicional fabada, que ha maravillado a muchos de los comensales. No ha defraudado tan potente plato, que ha abierto camino a unas verduras de la huerta salteadas y una merluza del mar Cantábrico a la marinera, con gratín de patata como acompañante. Para cerrar los platos, un exquisito estofado de ternera al vino tinto.

Pero no hay una buena comida sin un buen postre: arroz con leche, frutas de temporadas y dulces de la región como casadielles y carbayones. Un menú de altura que, por supuesto, ha estado regado por los mejores vinos de la zona, dando presencia a botellas de la zona. Un éxito rotundo que ha dejado muy buen sabor de boca a todos, que tras un breve descanso, han puesto rumbo al Teatro Campoamor para recibir al fin sus galardones que reconocen su inestimable aportación a las distintas disciplinas premiadas.