Silvia Taulés: «Don Juan Carlos no quiere que Vic se vulgarice en el mundo de la moda»

La relación entre los seis sobrinos de Felipe VI, los dos hijos de la Infanta Elena y los cuatro de su hermana Cristina, parece inmejorable. Se les ve juntos en reuniones familiares, pero la diferencia entre Victoria Federica y su hermano Froilán con los primos Urdangarin estriba en que los primeros se han convertido en estrellas mediáticas, mientras que el resto intenta mantener sus vidas en la discreción más absoluta.En el libro «Los sobrinos del rey» (Ediciones B), su autora, Silvia Taulés, repasa aspectos inéditos y anécdotas de los seis jóvenes, desvelando episodios que reflejan las personalidades de Victoria, Froilán, Juan Valentín, Miguel, Pablo e Irene.

La Reina Sofía posa con sus nietos, Juan Valentín, Pablo Nicolás, Miguel e Irene, hijos de la infanta Cristina, y Victoria Federica, hija de la infanta Elena, en el club náutico de Casanova

¿Victoria Federica es tan frívola como aparenta?

En realidad es bastante tímida y por eso, a veces, se pone a la defensiva con los reporteros. Es una chica que lo pasó muy mal tras la separación de sus padres, se ha sentido muy sola y le ha faltado cariño… No es tan tremenda como se la pinta, lo que pasa es que no sabe cómo encarar los sacrificios de la popularidad.

¿Sigue durmiendo agarrada a su amuleto de la suerte?

Ya no. Supongo que se refiere a ese calcetín que se llevaba cada noche a la cama y que acabó roido, tieso y viejo. No lo soltaba nunca, sobre todo en sus momentos de tristeza. Y ahora siente vergüenza cuando se lo recuerdan. Es una persona con muchos miedos. Su madre ha sido muy controladora con ella, y su padre, Jaime de Marichalar, es más amigo que padre. Su abuelo, Don Juan Carlos, la trata como a una hija.

A la que reprende si hace falta.

Efectivamente. En una ocasión la llamó para que no se pintara los labios con un rosa chillón. El monarca habla mucho por teléfono con sus nietos y, si algo de ellos no le gusta, se lo reprocha. Al principio no le gustaba que Vic se dedicara al mundo de la moda, pero ya lo ha aceptado, pero quiere que actúe como una royal y no como una modelo del montón. Tiene miedo de que se vulgarice. Quiere que sea la Carlota de Mónaco española.

¿Qué nos descubre en su libro sobre el controvertido Froilán?

Pues que es un chico que ha tenido grandes dificultades como estudiante, que ha necesitado mucho la figura de su abuelo materno para evolucionar, que se marchó a los Emiratos porque se dio cuenta de que la vida que llevaba en España no era buena… Fue Don Juan Carlos el que dio un golpe sobre la mesa para remediar la situación, y se enfadó con los padres de su nieto por no haber hecho nada para enderezarla antes.

Era un chico muy problemático, violento...

Más que violento era demasiado nervioso, se enfadaba con mucha facilidad. Al igual que su hermana se ha sentido muy solo, porque sus padres se afanaban más en discusiones que en preocuparse de ellos.

¿Mantienen relación con sus primas, Leonor y Sofía?

Muy poca. Los reyes Felipe y Letizia han decidido que el núcleo familiar lo forman ellos, sus hijas y los cuatro abuelos. Y que las niñas tienen que estar súper protegidas. Y no les ha gustado nunca las cosas que han hecho Vic y Froilán.

¿Cuál de los hermanos Urdangarin es más sensato?

Los tres chicos son bastante sensatos. La que parece más díscola es Irene, porque lo ha pasado muy mal con la separación de sus progenitores. Que estos fueran juzgados y que Iñaki acabara en prisión fue duro para la niña. Tanto a Irene como a Juan les dolió muchísimo que su padre fuera infiel a su madre con Ainhoa Armentia. Lo consideraron una traición. Tan solo Pablo, según dicen, conoce a Ainhoa, los demás consideran que no ha llegado el momento.

¿Qué destacaría de Miguel?

Acabó los estudios de Biología Marina y se ha ido a vivir con su madre a Ginebra para que no se encuentre sola, ya que su hermana Irene se marcha a Camboya para labores humanitarias. Es un joven muy culto e inteligente, con muchas inquietudes, muy divertido, con un humor mordaz, y siempre muy pendiente de su madre.

¿Pablo es el que más se parece a su padre?

Sobre todo en lo deportivo. Al igual que Iñaki en su día, su hijo es jugador profesional de balonmano. Pero es más serio y responsable.

Al único de los sobrinos al que se le conoce pareja sentimental es a Pablo.

Ahora mismo, sí. Froilán tiene una amiga muy amiga, Belén, que cae muy bien a su familia.