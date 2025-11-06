Kiko Hernández denuncia un intento de estafa bancaria: "Querían sacarme 2.000 euros"

Kiko Hernández ha querido poner voz a una experiencia delicada que vivió este miércoles y que, de no haber estado alerta, podría haberle costado 2.000 euros. El colaborador de "No somos nadie" compartía un mensaje muy directo en su perfil de redes sociales para advertir a sus seguidores del peligro.

Según ha relatado el colaborador televisivo, recibió una llamada telefónica de alguien que se hacía pasar por su entidad bancaria. El objetivo: convencerle para que entrara en la aplicación del banco y así poder completar una operación fraudulenta.

Impactado

"No lo consiguieron, pero tenían todos mis datos personales", señalaba, visiblemente impactado por la situación. Kiko no dudó en compartir el número desde el que recibió la llamada e insistió en un consejo básico que puede evitar muchos disgustos: "ante la mínima duda, colgar y llamar uno mismo al número oficial de la entidad".

Kiko Hernández en "Sálvame" Mediaset

La advertencia del tertuliano llega apenas unas semanas después del aviso público de Rafa Nadal, que alertó de vídeos falsos generados con Inteligencia Artificial suplantando su imagen y su voz. También otras caras conocidas, como David Broncano, Pablo Motos o los jueces de MasterChef, han denunciado recientemente intentos de estafa digital bajo su nombre.

La moraleja que deja Kiko, una vez más, no puede ser más clara: máxima cautela en las llamadas inesperadas y, sobre todo, no facilitar nunca información privada.