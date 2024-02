Todo lo que la prensa británica ha filtrado de la salud de Kate Middleton preocupa

Una semana ha pasado desde que la princesa de Gales recibiera el alta hospitalaria tras permanecer ingresada dos semanas en The London Clinic, para someterse a una cirugía abdominal. La operación resultó un éxito, aunque algunas complicaciones en el postoperatorio obligaron a la esposa del príncipe William a permanecer bajo observación médica algunos días más.

Ahora ya, instalada en casa, se recupera favorablemente aunque no se espera que haga ninguna aparición pública hasta después de Semana Santa, un secretismo en torno a su enfermedad, que ha dado lugar a todo tipo de especulaciones en la prensa británica. el comunicado que emitía Kensington no aclaraba si se trataba de un "proceso canceroso", más aún tras el diagnóstico del rey Carlos III hace unas horas. Una noticia que ha dejado en shock a la sociedad británica.

Lo único que ha trascendido de la salud de Kate Middleton es que continúa su recuperación en Adelaide Cottage, en los terrenos del castillo de Windsor, junto a su esposo que mañana retoma ya su agenda institucional (el heredero presidirá unas nuevas investiduras en el castillo de Windsor y asistirá a la gala anual de recaudación de fondos de London Air Ambulance), y sus tres hijos, los príncipes George (10), Charlotte (8) y Louis (5).

Kate Middleton y el rey Carlos III de Inglaterra Gtres

La residencia de los príncipes de Gales ha recibido muchas críticas por no considerarlo un lugar adecuado para la recuperación de Kate. Según el ex corresponsal real de la BBC Michael Cole, antiguos residentes de la misma ya la describieron como "el lugar más frío que habían encontrado en toda su vida". Además, afirman que no hay personal suficiente para atender las necesidades de la princesa durante su convalecencia.

El secretismo con el que se está llevando el bache de salud de la princesa no está siendo bien visto, ya que da origen a habladurías. Por lo que se ha aconsejado a la casa real que rompa su silencio, más aún, tras la noticia del problema de salud del monarca. A diferencia de Kate, la absoluta transparencia ha sido la nota dominante en la enfermedad que se la ha diagnosticado a Carlos III. "Mi consejo, que diga la verdad, sea lo que sea", aconseja Michael Jonnes en declaraciones a ABC People.

Problemas de salud mental

Hay quien como Angela Levin, biógrafa de la reina Camilla, ha apuntado durante una tertulia televisiva que el ingreso de Middleton correspondía a un problema de salud mental. En España, se llegaba a asegurar que había estado en coma después de la intervención. Ninguna de las dos informaciones fue comprobada; sí desmentidas en masa por los diarios ingleses.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton posan con sus hijos George, Charlotte y Louis / Foto: Twitter Kensington Palace larazon freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@5856e6f1

Sí se sabe por ejemplo que la princesa ha dedicado parte de su ingreso en The London Clinic a leer y responder correspondencia y que mantenía contacto diario con sus hijos a través de Facetime, una práctica habitual en ella cuando algún compromiso oficial la obliga a estar lejos de los pequeños en algún momento