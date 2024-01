La nueva información que alerta sobre la salud de Kate Middleton: “La decisión fue un coma inducido”

Kate Middleton ha estado en el centro del debate social después de que saltaran todas las alarmas por su estado de salud. En un primer momento la información oficial de la Casa Real Británica era prácticamente inexistente. Una vez que la princesa de Gales fue intervenida y viendo una correcta evolución, se realizó un escueto comunicado en el que se informaba sobre dicha operación y que todo había salido bien, pero no se habló ni de un posible coma inducido ni de que tuviera que haber estado intubada.

“Su Alteza Real la Princesa de Gales ingresó en el hospital para una cirugía abdominal planificada. La cirugía fue exitosa y se espera que permanezca en el hospital The London Clinic entre diez y catorce días, antes de regresar a casa para continuar con su recuperación”, rezaba el escrito por parte de la Casa Real.

Una vez que se conoció esta información tanto medios británicos como de fuera del país han especulado sobre su estado y cuál sería la causa de este. Este domingo en “Fiesta” Concha Calleja se ha sentado en el plató para desvelar el gran peligro que habría corrido la mujer del príncipe Guillermo . “Ha sido una información importante, porque viene de un asesor de la Casa Real, aunque insisto que es una fuente extraoficial”, comenzaba relatando la colaboradora que ya la semana pasada había estado hablando con dicha fuente sobre el estado de Kate Middleton.

Concha Calleja daba veracidad a la información oficial que señalaba que la operación había salido como se esperaba, pero lo que realmente debía preocupar son las complicaciones que surgieron durante el postoperatorio. “Los médicos tuvieron que tomar una decisión bastante drástica en ese momento debido a esas complicaciones, y la decisión fue inducirla a un coma, hubo que intubarla. Fueron complicaciones graves, bastante graves y que no esperaban porque la operación salió bien, pero el postoperatorio no salió tan bien”, comenzaba explicando.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo Gtres

Unos momentos de máxima tensión entre el equipo médico que no era capaz de tomar una decisión en firme para gestionar el coma inducido. “Hubo momentos médicos graves porque tuvieron que tomar esta decisión. No puedo confirmar si esto sigue así, si realmente los médicos de esos 15 días que han dicho son los que esperaban para ver ese progreso… El tema de los 15 días y de la recuperación fueron posteriores a los problemas”.

La colaboradora profundiza ahora en el comunicado oficial que emiten para informar que todo había ido bien, pero son unas palabras que llegan después de que supuestamente todo se haya solucionado. “Cuando ellos dan ese comunicado, ya ha pasado todo el postoperatorio. Ese comunicado se hace forzosamente. En estos momentos en la Casa Real entre bambalinas hay una discusión tremenda sobre qué comunicado se va a dar, la verdad de lo que ha pasado, de qué la han operado”, añade.

Emma García, la presentadora del programa, ha querido profundizar en cuándo vamos a saber lo que realmente le ha pasado a Kate, cosa que no parece que sea muy factible: “La verdad no la vamos a saber salvo que la recuperación no avance adecuadamente, ahí nos dirán la verdad porque la vamos a ver. Su vida ha corrido mucho peligro. La preocupación en Casa Real era palpable, era salvar la vida. Y repito, no por la operación”, concluía.