Vic y Rochi, amistad más allá de cobrar exclusivas

La primera entrevista en «¡Hola!» de Victoria Federica Marichalar y Borbón ha versado sobre su relación de amistad con Rocío Laffón, la moda y su futuro en común, dejando claro lo importante que son la una para la otra. Un contenido que ha sorprendido a propios y a extraños.

A falta de novio, trabajo o proyecto que promocionar, Victoria ha querido hacer público el profundo afecto que siente por Rocío, a quién todos llaman Rochi, abriéndole las puertas de la fama, la influencia y un posible futuro en común como empresarias en el sector de la moda, un negocio que a ambas les apasiona.

La periodista Teresa de la Cierva, hija de los Marqueses de Poza, y hermana de Fátima, exmujer del difunto Carlos Falcó, firma la exclusiva. Vecina desde hace décadas de los Laffón en Sanlúcar, mantiene desde hace décadas una relación de amistad con esta familia sevillana, anterior incluso al nacimiento de sus protagonistas, que le ha permitido que Vic hable sin reparos, aunque con condiciones, con alguien del gremio: «La condición es que la hagas tú».

Rocío Laffón y Victoria Federica en la Feria de Abril de Sevilla Redes sociales

Un día, estando con Vic y Rochi, les habló de Marta, hermana de Pepe Barroso, una amistad estrecha que, como ellas, había forjado en su juventud. Así surgió la idea de hacer un reportaje hablando de ese vínculo especial, porque su relación «me recordaba mucho a la mía con Marta Barroso», y ambas dijeron: «¡Adelante!».

Rochi no solo comparte portada con la nieta de los eméritos, sino que desde la publicación se le atribuye, sorprendentemente, el mismo peso mediático que a la royal. Algo que solo se entiende como un ejercicio de máxima equidad y generosidad por parte de Vic a la, hasta ahora, desconocida Rocío Laffón.

A la par en número de imágenes y renglones de texto, Victoria Federica y Rochi se pronuncian sobre qué significan la una para la otra, como es su prototipo de hombre ideal, sus planes «beauty», sus pequeñas peleas por el uso de un armario compartido, aquellos productos cosméticos que no faltan en sus bolsos, así como sus aspiraciones profesionales o personales.

El montante de la exclusiva

A primera vista, la concesión de la entrevista parece responder a una cadena de favores, de atenciones o ayudas entre amistades y amistades intercaladas: la de Victoria de Marichalar a su «mejor amiga» y la de esta, Rochi Laffón, a su «tía Tere», a quién conoce desde que era una cría porque es, igual que la Infanta Elena, gran amiga de Manuel Laffón, un empresario hispalense muy aficionado a la hípica.

Aunque se conocen desde pequeñas por la amistad que mantenían sus padres, no fue hasta hace unos años, cuando Rocío decidió estudiar en Madrid, que se hicieron inseparables.

Victoria Federica junto a su inseparable amiga Rocío Laffón. @rochilaffon

«¿Han cobrado las niñas por este reportaje?», le preguntamos a la autora de este, su primera colaboración con una revista del corazón. La periodista y bloguera no escurre la incómoda pregunta y me explica lo que le une a sus protagonistas: «Rochi es hija de mis íntimos amigos de Sanlúcar y la conozco desde que nació, y a Victoria la he visto mucho en su casa y por eso tenemos tan buena relación. Y las quiero mucho a las dos, y ellas a mí».

Teresa nos habla de cómo surge la idea del reportaje, negando que haya habido ningún tipo de retribución: «Y un día que estaban juntas les pregunté si me darían una entrevista hablando de su amistad, que me recuerda mucho a la mía con Marta Barroso, y me dijeron que si la hacía yo, adelante. Y no han cobrado ni un euro, ni de la revista ni de mí. Lo han hecho por puro cariño y porque son maravillosas las dos. Y no había ninguna colaboración de marcas, que yo sepa».

Aun dejando claro que ninguna de ellas ha cobrado, hablamos con expertos del sector que nos aclaran cómo se fraguan este tipo de colaboraciones que permiten comprar, en ocasiones, a precio de saldo, valiosos posados como el de Victoria Federica.

«Normalmente, los prescriptores, personas influyentes, cobran una cantidad a la revista por realizar el reportaje –nos asegura un directivo de una conocida agencia–. Pero son las marcas que salen en el reportaje las que pagan a los famosos por ceder su imagen».

Por unos pocos miles de euros, la revista ha conseguido una gran portada. Es la primera vez que Vic «regala» a los medios más de cincuenta palabras seguidas sobre sus sentimientos, miedos, vivencias o proyectos. Una entrevista en la que hablan de lo que jamás compartirían, los amores, y lo que sí: los vaqueros y el suero Advanced Night Repair de Estée Lauder, un imprescindible para la pareja, desliza la autora de la entrevista.

«He nombrado yo a la marca porque la maquilladora me contó que trabaja con la firma y soy superfan de la marca», justifica De la Cierva, negando así que esta patrocine el reportaje.