Victoria Federica saca las garras por su hermano Froilán y define a la Familia del Rey con una sola palabra

No estamos acostumbrados a que alguien tan próximo a la Familia del Rey conceda entrevistas en televisión u otros medios de comunicación, pero Victoria Federica de Marichalar parece dispuesta a romper moldes. La joven debutó hace meses en “El Hormiguero” y poco después en “El Desafío”, de Antena 3, una exposición que otras personas de su posición prefieren evitar. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que ocupa la quinta posición en la línea de sucesión al trono. Si ocurriera lo peor, ella podría ser reina.

La semana pasada, todos los ojos volvieron a ponerse en Victoria Federica tras protagonizar una sonada campaña de publicidad junto a Belén Esteban. Las dos prestaron su imagen a Nude Project, una firma de moda juvenil que, además, cuenta con su propio pódcast, donde la hija de la Infanta Elena ha vuelto a conceder una entrevista.

A lo largo de su más de una hora de conversación con Álex Benlloch y Bruno Casanovas, los creadores de la marca, Victoria Federica no tiene reparos a la hora de sincerarse sobre aspectos muy personales, como el número de novios oficiales que ha tenido, tres, o lo mucho que le gusta rezar e ir a misa.

También reveló quiénes son sus referentes a la hora de vestir, las mujeres cuyo estilo considera impoluto: la Infanta Elena, su madre; la Reina Sofía, su abuela; y la Reina Letizia, su tía.

Además, sacó las garras para defender a su hermano Felipe Juan Froilán cuando uno de los entrevistadores le preguntó por la fama de “liante” que siempre le ha acompañado: “Eso es lo que dicen, pero no es nada liante. Es una persona supernormal, un tío diez que, si le conoces… Es como me pasa a mí, la gente lee cosas en sitios que no son verdad y se construye la imagen de liante, pero te juro que no es nada así”.

Igualmente, Victoria Federica se ha puesto nostálgica al recordar “un momento de la infancia” con el que se queda, y parece referirse a los veranos en Mallorca y otras ocasiones en las que podría disfrutar de todos sus parientes. “Pasar tiempo con mis primos, con mi familia… Tener una familia muy unida por ambas partes”, recalca.

“Unida”, una simple palabra con las que define a su familia y que evidencian que, pese a los años convulsos que se vivieron en el pasado, todos siguen siendo uña y carne. Así lo demostraron, por ejemplo, en el último cumpleaños del Rey Juan Carlos I o en el 60 cumpleaños de la Infanta Elena, a cuya celebración incluso se unieron los Reyes Felipe VI y Letizia.