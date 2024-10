Froilán termina una noche de fiesta en casa de Belén Perea: "Son amigos con derecho a roce"

Felipe Juan Froilán ha disfrutado de unos días en España. El hijo mayor de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar vive desde hace años en Abu Dhabi, junto al Rey Juan Carlos I. Allí ha encontrado trabajo y un estilo de vida tranquilo, aunque de vez en cuando le gusta regresar a su tierra natal para reencontrarse con sus familiares y demás seres queridos.

Entre ellos se encuentra su amiga íntima Belén Perea, la influencer con la que desde hace tiempo se rumorea que podría mantener algo más que una amistad, y lo cierto es que a juzgar por las últimas imágenes que se acaban de hacer públicas, la complicidad entre ellos es evidente.

El programa “Fiesta” ha hecho públicas unas grabaciones en las que aparecen los dos solos paseando por Madrid, disfrutando de la oferta de ocio de la capital. Pese a que se encontraban en plena calle y son conscientes del interés que suscita su relación, no escatimaron en arrumacos ni muestras de cariño, dejando claro lo especial e intenso que es el vínculo que les une. “Yo llevo meses siguiéndoles y hasta este momento no les había captado de esta manera, el paso que han dado ya es de relación, la cosa se les ha ido de las manos. Cada vez que les veo van a más, cuando Froilán viene a España duerme en casa de ella, se queda ahí todos los días, ni siquiera se va a casa de su madre”, explicó el paparazzo Sergio Garrido.

Froilán, muy atento a su acompañante en Las Ventas, Belén Perea Gtres

De hecho, concluida su velada, efectivamente Felipe Juan Froilán fue a casa de su amiga y pasó con ella la noche. Sin embargo, Alexia Rivas, periodista cercana al entorno de Belén Perea, asegura que no han formalizado su relación y que tan solo son dos amigos que se dejan llevar por su pasión cuando se reencuentran: “Tengo mil amigas en común con Froilán y también con Belén y me aseguran que no son pareja y que nunca lo van a ser. Ellos se han estado enrollando durante mucho tiempo, lo que comúnmente conocemos como amigos con derecho a roce, vamos. Les vamos a ver besarse porque se gustan, pero nunca les vamos a ver como algo más, si en ocho años que llevan enrollándose no lo han hecho no lo van a hacer ahora. No son novios y por lo que me cuentan a mí no lo van a ser nunca”.

Así las cosas, parece que tendrán que pasar un tiempo hasta que Felipe Juan Froilán presente a su madre a una nueva nuera. Que se sepa, tanto él como su hermana, Victoria Federica de Marichalar, están solteros y no han vuelto a encontrar el amor desde que terminaron sus anteriores relaciones.