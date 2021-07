Homofobia, la violencia invisibilizada: se denuncian 1 de cada 4 agresiones

Son todas las que están pero no están, ni de lejos, todas las que son. Con las cifras sobre las agresiones que sufre el colectivo homosexual ocurre como con la violencia de género: la mayoría no se denuncian. Aun así puede apreciarse un repunte en las denuncias, lo que no significa siempre que aumenten las agresiones sino que se está denunciando más.

Las últimas estadísticas oficiales publicadas por el Ministerio del Interior sobre los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género señalan que entre 2016 y 2019 (último año que hay recogido) los ataques homófobos en España pasaron de 169 a 278. Sin embargo, estos datos no coinciden con las registrados por parte de los diferentes observatorios contra la LGTBfobia que hay en España.

Según Rubén López, portavoz de la asociación «Arcópoli», en 2020 solo se denunciaron una de cada cuatro, lo que supone un descenso del 7% con respecto al año anterior; es decir, vamos «para atrás» con respecto a las denuncias. «Es cierto que fue un año atípico por la pandemia pero se denunciaron solo el 27% mientras que el año anterior fue el 34%». Para López es llamativo que la sociedad se pregunte si hay homofobia. «A nosotros nos sorprende el debate: por supuesto que la hay. ¿Que estamos mejor que en los años 80? Sí, pero mucha gente sigue viviendo a vivir a Madrid para poder sentirse libre». Aunque las más numerosas siguen siendo las agresiones verbales todas las semanas registran muchas físicas. Lo preocupante: el perfil del agresor es un varón español menor de 30 años. Curiosamente, el perfil de los asesinos de Samuel. Respecto a este crimen López pide explicar bien la investigación policial porque ha notado que mucha gente del colectivo se ha sentido ofendida al referir la Policía que no era delito de odio porque no conocían a la víctima: «El 90% de las incidentes son de gente que no se conoce».