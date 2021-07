Beatriz Luengo denuncia la difícil situación que vive Cuba: “Hemos tenido que solicitar protección por amenazas”

Gente

No son pocos los rostros famosos que han alzado su voz ante la situación política que ha desatado que el pueblo cubano salga a las calles a manifestarse. Una difícil situación la que vive Cuba por la que el cantante Yotuel está luchando férreamente desde nuestro país, y es que se ha convertido en un símbolo para los manifestantes, que han tomado su canción Patria y vida como himno en estas revueltas.

Ahora también su mujer Beatriz Luengo, que se encuentra apoyando siempre al cantante, ha querido denunciar públicamente a través de sus redes sociales la complicada situación que se encuentran viviendo ambos: “Yotuel luchando desde la música. Le han prohibido regresar a su país. Nos han tratado de cerrar las redes con denuncias falsas. Hemos tenido que solicitar protección por amenazas y lo cuento con todo el dolor de mi corazón después de meses callada ya que no quiero protagonismo, pero hoy he escuchado tertulianos en España decir que en Cuba no hay dictadura ni represión. Por favor, no hagan política de esto, apoyen por los derechos humanos”.

De esta manera, la artista ha mandado un mensaje directo al Gobierno español, y es que la cantante ya aviso días antes que estos días su cuenta de Instagram iba a convertirse en “una ventana para Cuba, ya que su Gobierno les ha cerrado internet y no pueden comunicarse para contar la masacre que están viviendo”.