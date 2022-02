Así es la vida de Joaquín Sabina dos años después de su terrible caída del escenario

El 12 de febrero se cumplirán dos años desde que Joaquín Sabina (72) abandonase los escenarios tras sufrir una terrible caída en su último concierto. El artista se encontraba dando un recital junto a Joan Manuel Serrat en el Wizink Center de Madrid cuando, según los asistentes, no vio el fin del escenario y se cayó de una altura de casi dos metros. Un golpe que le provocó pequeñas fracturas en su hombro izquierdo, así como un hematoma intercraneal por el que fue operado en el Hospital Ruber Internacional, permaneciendo en la UCI durante seis días.

Poco después llegó la pandemia del Covid-19, que llevó a España al Estado de Alarma, el 15 de marzo 2020. Lo que supuso el confinamiento obligatorio de la población y como es lógico, la cancelación de todos los conciertos que Sabina tenía programados durante los próximos meses.

Fue a principios de abril cuando el músico volvió a aparecer ante las cámaras, rindiendo homenaje a los médicos, aplaudiendo desde su balcón como el resto de ciudadanos con el brazo en cabestrillo. Y es que desde que abandonase el hospital el pasado 23 de febrero, se encontraba recuperándose de la intervención a la que fue sometido tras la caída del escenario.

Joaquín Sabina FOTO: La Sexta (nombre del dueño)

Boda secreta

Cuatro meses después del accidente, el intérprete decidió casarse en secreto con Jimena Coronado, después de veinte años de relación. El enlace se produjo el 29 de junio, a las 12 de la mañana, en el registro civil de la calle Pradillo de Madrid. Una boda secreta con un grupo muy reducido de invitados, entre los que se encontraban el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y su fiel amigo, Joan Manuel Serrat. Fue en 2019, durante la fiesta del 50º cumpleaños de Jimena, cuando Sabina hincó rodilla para pedirle la mano; lo que supuso el segundo matrimonio para el jienense, que el 18 de febrero de 1977 se casó con Lucía Correa, aunque posteriormente tuvo dos hijas, Carmela y Rocío, tras una larga relación con Isabel Oliart.

Después de permanecer varios meses alejado del foco mediático, en octubre de 2021, Sabina se convirtió en protagonista tras guardar su legado en la Caja de las Letras, la caja 1237 del Instituto Cervantes, en la que guardó, entre otras muchas cosas, su icónico bombín y su colección completa de la revista literaria argentina “Sur”. “He escrito un libro, he tenido dos hijas y en Rota trasplanté un olivo, no me falta nada y estoy moderadamente en paz conmigo mismo teniendo en cuenta que la gente de mi generación pensábamos que no íbamos a ser nunca adultos porque los adultos eran siempre unos hijos de puta, así que he llegado a los 72 años y aún no me considero un hijo de puta, y con eso me basta”, aseguraba entonces.

La boda de Joaquín Sabina y Jimena Coronado FOTO: Instagram

En un coloquio posterior con el poeta Benjamín Prado y la periodista Nativel Preciado, Sabina afirmaba que se encuentra “bien” después de “haber sobrevivido todas las maldades que han asolado”, pero no contemplaba la idea de volver a los escenarios “mientras la gente esté con mascarilla, no pueda levantarse, fumar o tomar una copa”.

Posteriormente, el 17 de noviembre Joaquín Sabina recibió en Las Vegas (EE.UU.) el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy como homenaje a su excepcional trayectoria artística. En la alfombra roja previa al evento, el cantante insistió en su intención de esperar a que la pandemia esté mejor controlada para volver a las actuaciones en directo, pero confiaba en que esa circunstancia se diera “pronto”.

Adiós a su amiga Almudena Grandes

El 29 de noviembre, el de Jaén se dejó ver en el último adiós a la escritora Almudena Grandes, quien fallecía a los 61 años a causa de un cáncer. No podía faltar a la despedida de la autora, ya que forma también parte del conocido Club de la Rota, una pandilla de escritores, músicos y poetas, entre los que se cuentan desde la pareja de Almudena Grandes, el poeta Luis García Montero, hasta Miguel Ríos o Benjamín Pardo. Un grupo conocido por sus reuniones en la ciudad gaditana.

El cantante Joaquín Sabina FOTO: Kiko Huesca EFE

Hoy, tres meses después de las declaraciones en las que anhela pisar los escenarios, el artista confirma que vuelve y lo hará por la puerta grande, en la gala de los Premios Goya 2022, que se celebrará este sábado 12 de febrero en Les Arts de Valencia, junto a Leiva y Luz Casal. Sabina estará por primera vez en la ceremonia de entrega de los premios del cine español y casualmente coincidirá con el aniversario de su caída del escenario y su 73 cumpleaños. Una buenísima noticia que los fans del interprete de ‘19 días y 500 noches’ celebran con gran emoción.