Kendall Jenner se sincera sobre sus problemas de salud mental: “A veces creo que me estoy muriendo”

Hace tan solo unos meses vimos a Bella Hadid romper tabúes en redes sociales y hablar abiertamente sobre salud mental confesando su depresión y problemas de ansiedad. Esta vez le ha tocado el turno a otra modelo, Kendall Jenner.

La hija mayor de Kris y Caitlyn Jenner confesó anteriormente en una entrevista para Vogue que padece ansiedad desde que era prácticamente una niña: “Recuerdo que era muy joven (diría que tenía 8, 9, 10 años) y tenía dificultad para respirar y fui con mi madre y le conté eso”. Un problema que se agravó con el paso del tiempo y su enorme exposición mediática: “Creo que el exceso de trabajo y estar en la situación en la que estoy ahora es lo que lo descontroló en cierto modo”.

“He tenido momentos en los que siento que necesito que me lleven al hospital porque creo que mi corazón está fallando y no puedo respirar y necesito que alguien me ayude”, dijo en su momento, “A veces creo que me estoy muriendo”. Unos síntomas que, al igual que la modelo, experimentan aquellas personas que sufren de este trastorno.

Y es que, además de ser una de las top models del momento, Kendall Jenner también es un ser humano y por ello ha querido visibilizar la salud mental también en redes sociales. A través de un post en Instagram, la hermana de Kylie cuenta a sus seguidores cómo se encuentra: “Mi ansiedad (especialmente la ansiedad social) ha estado a 100 últimamente. He llegado a un punto en el que no me siento mal por ello. Me encanta mi espacio y mi tiempo a solas. Estoy encontrando maneras de ayudarme a empezar el día con una mentalidad más tranquila y positiva. Dicho esto, quería simplemente difundir algunas buenas vibraciones”.

De esta manera y agregando varios consejos para sobrellevar esta situación, la modelo asegura que “soy optimista sobre mi día por delante y tú también deberías serlo”.