Las “leyendas” del fotógrafo Jean-Marie Périer

Se describe a sí mismo como “alguien con mucha suerte”, pero Jean-Marie Périer es mucho más que eso. Desde hace 60 años, lleva a sus espaldas el título de “fotógrafo de las estrellas” y a sus 82, puede presumir de ser uno de los fotógrafos franceses más reputados de las últimas décadas. Por el objetivo de sus cámaras han pasado grandes leyendas del mundo de la música y de la moda, desde los Rolling Stones, Beatles, Bob Dylan o Chuck Berry, a Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld o Giorgio Armani; entre otros muchos. Precisamente así, ‘Leyendas’, es como se llama la exposición que presenta por primera vez en Madrid, en la flagship store de Gandia Blasco Group, y de la cual podemos disfrutar desde el 28 de junio hasta finales de octubre. “Estoy muy contento, conocí bien Barcelona en los años ochenta haciendo anuncios, pero todavía no conozco Madrid”, confiesa Périer en una entrevista a LA RAZÓN. Y es que pese a su bagaje, se sigue sorprendiendo de “tener exposiciones en todo el mundo desde hace veinte años con fotos que hice hace sesenta sólo por diversión”.

Jean-Marie reconoce que el hecho de venir de una familia de artistas -sus padres fueron grandes actores- le facilitó las cosas. Ya con 16 años cogió su primera cámara, una Leica, sin saber que esta sería su verdadera vocación y modo de vida. “Al principio, era músico. Mi padre, François Périer, era un gran actor, sobre todo comediante de teatro. Cuando tenía 16 años, como no hacía nada en la escuela, mi padre decidió que estaba perdiendo el tiempo, entonces decidió llevarme con él al rodaje de “Las noches de Cabiria” en Roma, una película dirigida por Fellini. Tenía el papel principal de esta película con Giulietta Masina. Así que pasé semanas allí dando vueltas, y un día en el plató, un periodista que me miraba un poco perdido en este rodaje, le dijo a mi padre: ‘Si no sabes qué hacer con tu hijo, podrías ponerlo a trabajar en la revista Paris-Match en París. Y de vuelta a Francia, me presentó a Daniel Filipacchi, fotógrafo de Match y de Marie-Claire, la revista de moda. Entonces me convertí en su asistente durante tres años”.

John Lennon by Jean-Marie Périer FOTO: Jean-Marie Périer

Pionero en el uso del color

Años más tarde, en 1962, y gracias a Daniel Filipacchi, se dedicó a hacer soñar a los franceses a través de sus lentes en la revista musical Salut les compains. Así se convirtió en uno de los pioneros del uso del color. “Era una revista de rock y música para adolescentes. Mis fotos debían acabar en las paredes de sus dormitorios, así que las hacía en color porque a los jóvenes les gustaba más ver fotos en color. Y no me importaba ser considerado un gran fotógrafo. Todo el mundo sabe que si quieres ser respetado o que te vean entre los grandes, es mejor hacer fotografía en blanco y negro, parece más artístico; pero a mí nunca me ha importado eso. Sólo intentaba escenificar imágenes, puestas en escena para que parecieran un espectáculo en las paredes de las habitaciones de los adolescentes. No era serio, nunca he sido un hombre serio”, relata.

Johnny Hallyday “por su talento en el escenario”, Jacques Dutronc “porque era el tipo más inteligente e insolente que he visto nunca”, James Brown “el más grande intérprete” y Mick Jagger “por su aptitud para tocar antes que nadie con la insolencia de su generación”, son algunas de las estrellas que más han sorprendido a Périer; y aunque parece difícil escapar a su objetivo, Frank Sinatra lo hizo. “Fue un Dios para mí desde que era un adolescente”, confiesa. Pero no fue el único, el francés tiene una espinita clavada con Elvis Presley al que no pudo conocer “porque al Coronel Parker no le gustaba Francia” y también con el actor Steve McQueen: “lo fotografié una vez y me trató como una mierda. Es el único artista con el que tuve problemas durante toda mi vida. Pero no duró mucho, hice dos clicks y le dejé, bye bye”.

Naomi Campbell para la revista Elle France by Jean-Marie Périer FOTO: Jean-Marie Périer

Sin embargo, reconoce que hoy en día no hay estrella con la que gastaría un segundo en inmortalizarla porque ha tenido “mucha suerte en los años sesenta con SLC y en los noventa en la revista ELLE”. “Hoy en día todo el mundo está asustado por Internet, hay demasiada gente alrededor de los artistas, todo el mundo cree que es algo serio cuando en realidad no lo es, es solo un juego. En los años sesenta esos jóvenes no tenían un problemas de imagen ya que no sabían que tenían una imagen...”, continúa.

“Las estrellas también me mantienen vivo a mi”

Muchas de las fotografías más icónicas de las estrellas llevan su firma. Podríamos decir incluso que gracias a él algunas de estas celebridades se mantienen «vivas». «Sí, pero seamos sinceros, ellas también me mantienen “vivo” a mí. Sin mí, todos estos jóvenes artistas lo habrían conseguido igualmente. ¿Yo? ¡No lo tengo tan claro!», responde.

Mick Jagger by Jean-Marie Périer FOTO: Jean-Marie Périer

A sus 82 años, ha conseguido adaptarse a las nuevas modas y tiempos fotográficos, como es la red social Instagram: “Siempre me han gustado las nuevas tecnologías. Es fantástico poder hablar con gente de la India o de Brasil desde tu silla en una granja en medio de la campiña francesa. Además, escribo un texto, una especie de ‘crónica’ diaria. Es muy bueno para mi viejo cerebro”.

Pero no solo las redes sociales, después de haber trabajado en fotografía, cine, moda y publicidad, ahora también se encuentra inmerso en la escritura, ya que confiesa que debe “escribir tres libros antes de irme para el llamado largo viaje”.