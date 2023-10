40 años después, Matthew Perry tomaba pastillas para dormir

"Me cuentan que tomé fenobarbital durante el segundo mes de mi vida, entre los 30 y 60 días de edad. Este es un momento importante en el desarrollo de un bebé, especialmente cuando se trata de dormir. (Cincuenta años después, todavía no duermo bien). Cuando lloraba me daban fenobarbital y la droga me dejaba K.O., lo que hacía que mi padre estallara en carcajadas. No estaba siendo cruel; Los bebés drogados son divertidos”. Este es un extracto de la biografía del actor Matthew Perry, rescatado por la escritora Lucía Etxebarria, tras su fallecimiento el pasado sábado.

“Quiero ser muy claro en este punto. NO culpo a mis padres por esto. Tu niño llora todo el tiempo, claramente algo anda mal, el médico le receta un medicamento, no es el único médico que piensa que es una buena idea, le das el medicamento al niño, el niño deja de llorar. Era una época diferente”. Una práctica que se realizaba ya en 1969, sobre la que la autora ha querido llamar la atención.

Cuarenta años después Matthew Perry tomaba treinta pastillas de Vicodin diarias porque sus padres le crearon una adicción desde que era un bebé con el total apoyo y la complacencia de los médicos.

"No solo ahora sabemos que la neuroplasticidad del cerebro de un bebé es extremadamente delicada y que no hay que darle ningún tipo de droga ( ni siquiera podrías consumir una pastilla para dormir en el embarazo) sino que sabemos que le estás creando un patrón: le acostumbras a regular su sueño con pastillas, de forma que nunca podrá tener un patrón de sueño sano", afirma Etxebarria en sus redes sociales.

Y sí, los médicos consideraron en aquella época que era una gran idea. Ahora mismo los médicos consideran que es una buena idea darles concerta ( un psicoestimulante) a niños hiperactivos de 8 años o frenar la pubertad con lupron en niños y niñas de 8 y 9 años.

"Sí, tu niño es hiperactivo le das Concerta y se calma. Pero se ha demostrado que también se calma con terapia, aunque por supuesto es mucho menos rápido que la pastillita". En cuanto a lo de darles bloqueadores de la pubertad a menores, se ha prohibido ya en varios países. Es un tratamiento experimental e irreversible. En España se sigue haciendo.