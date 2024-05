Alec Baldwin se sincera sobre sus adicciones: "La cocaína en aquellos años era como el café"

El actor Alec Baldwin ha rememorado las etapas más oscuras de su vida: su adicción a las drogas y al alcohol. Malos hábitos que fueron a peor a principios de los 80 cuando dejó Nueva York para instalarse en Los Ángeles. "No hablo mucho de esto, solo de vez en cuando y siempre que tenga sentido. Llevo 39 años sobrio. Lo dejé todo el 23 de febrero de 1985", comienza su intervención en el podcast Our Way.

Respecto al consumo de cocaína, Baldwin asegura que no estuvo enganchado durante mucho tiempo pero sí reconoce que "fue un problema diario durante dos años". "Creo que me metí una raya que iría desde aquí hasta Saturno. Luego me haría otra en Saturno y otra de vuelta a casa. Quiero decir, la cocaína en aquellos años era como el café: todo el mundo lo hacía todo el día", explica.

Superada su adicción a la cocaína, Alec Baldwin confiesa que su consumo de alcohol se disparó: "Como dejé de tomar drogas, la bebida se incrementó, que es lo que dicen que sucede. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Simplemente empecé a beber", normaliza el actor.

Aunque aquella época ya ha pasado, Baldwin afirma que aún hoy el cuerpo le pide tomar una copa. "No echo de menos las drogas, en absoluto, pero sí echo de menos beber. Me gusta beber", ha admitido antes de revelar que combate la tentación "meditando". "Trato de hacerlo, pero con siete hijos en casa es como tratar de jugar al ping pong en la cubierta de un portaaviones", ha bromeado.