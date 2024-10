Angelina Jolie, Kylie Minogue, Shannen Doherty y otras heroínas frente al cáncer de mama

Como cada 19 de octubre, el calendario marca en color rosa que es el Día Internacional del Cáncer de Mama. Cada año se trata de concienciar a las mujeres de la necesidad de realizarse exploraciones rutinarias para descartar males mayores, pues frente a esta enfermedad un pronto diagnóstico es decisivo para reducir la mortalidad. La Asociación Española Contra el Cáncer alerta de que una de cada ocho mujeres debe batallar contra él, al tratarse del tipo más común de cáncer entre ellas.

Son muchísimos los ejemplos que hay dentro y fuera de nuestras fronteras de rostros conocidos que se han convertido en ejemplos de lucha y superación en su lucha por vencer este mal. Algunas han podido cantar victoria, otras tristemente no, pero todas ellas han coinciden en que hay lugar para la esperanza. Veamos las estrellas internacionales que, con su propio caso, han dado una lección de vida.

Maggie Smith

Maggie Smith, en el papel de profesora McGonagall de "Harry Potter" La Razón

La veterana actriz es la última celebrity que ha copado titulares por culpa de esta maldita enfermedad. Maggie Smith perdía la vida a los 74 años el pasado 27 de septiembre, tras haberle plantado cara al cáncer de mama. Ni este bache de salud le impidió seguir compartiendo su talento, llegando al corazón de toda una generación con su papel en la saga de Harry Potter. Un papel que, por cierto, tuvo que compaginar con su tratamiento de quimioterapia. “Estaba terriblemente enferma” mientras rodaba algunas de las escenas, pero siguió adelante pese a todo. Considera que, para ella, “la quimioterapia fue mucho peor que el propio cáncer”. Tuvo que enfrentarse a este mal en varias ocasiones.

Shannen Doherty

Shannen Doherty Instagram

La actriz que diese vida a Brenda en ‘Sensación de vivir’ o Prue en ‘Embrujadas’ falleció el pasado 13 de abril, después de estar batallando contra la enfermedad desde el 2016. Fueron varios combates, en los que tuvo que someterse a una mastectomía, a varios ciclos de quimioterapia y también radioterapia. Se le extendió a los ganglios y fueron necesarias muchas sesiones. Su caso fue de los más sonados, pues no ocultó nada de su enfermedad.

Mostró sus momentos de paz, pero no ocultó cuándo los demonios la visitaban. Aun así, aprendió una lección de vida: “Me enseñó sobre mí misma y me cambió como ser humano para siempre”. En plena pandemia de coronavirus conoció que su cáncer de mama se había extendido al cerebro, que se encontraba en fase 4 y que iniciaba “una lucha por mi vida a la que me enfrento todos los días”.

Carla Bruni

MELANCOLÍA. Carla Bruni, en un posado del año pasado, en París larazon

La modelo francesa y ex primera dama francesa se armó de valor para anunciar que había librado una batalla silenciosa contra el cáncer cuatro años atrás. Había optado por luchar en silencio, aunque después entendió que su propio caso puede insuflar fuerzas a otras mujeres que se encontrasen en su situación, así como a sus familias: “Cirugía, radioterapia, terapia hormonal. Seguí el tratamiento habitual para este tipo de cáncer. Pero tuve suerte: mi cáncer aún no era agresivo. ¿Por qué no era agresivo? Porque no tuvo tiempo de volverse agresivo”, detallaba en un vídeo, subrayando con ello la importancia de la detención precoz y un rápido diagnóstico. Y es que es un ejemplo a seguir al detallar cómo “todos los años, en la misma fecha, me hago una mamografía. Si no me la hubiese hecho todos los años, hoy no tendría el pecho izquierdo”.

Sarah Ferguson

Sarah Ferguson Gtres

La duquesa de York ahora está enfrentándose a un cáncer de piel, pero ya superó uno de mama en el pasado. Fue durante una mamografía rutinaria cuando observaron un pequeño tumor que resultó cancerígeno. De nuevo, la detención precoz jugó a su favor. La madre de las princesas Beatriz y Eugenia de York tuvo que someterse a una mastectomía y su seno tuvo que ser reconstruido. Ahora le llama Derek: “No sé, simplemente me hizo reír saber que ahora tengo un amigo que está conmigo todo el tiempo y que me protege con su escudo”, bromeaba, al confesar además que al sano le ha bautizado como Eric, que “se siente triste porque no es tan alegre como Derek de la izquierda”. El humor es una herramienta también a tener en cuenta en este tipo de batallas.

Angelina Jolie

Angelina Jolie da vida a una bombero forestal que trabaja en Montana Imdb Imdb

La actriz se cuela en el listado por haber tomado una decisión delicada respecto al cáncer de mama. No lo ha sufrido, pero temía tener muchas papeletas para tener que enfrentarse a él en el futuro. Se hizo un estudio que le reconocía como portadora del gen BRAC1, el cual contribuye a la aparición de tumores en pecho y ovarios. No quiso vivir con esa amenaza sobre ella, por lo que optó por someterse a una doble mastectomía que le alejase del miedo. Una decisión que provocó mucho revuelo, pero que animó a otras muchas a hacerlo, como sucedió con Terelu Campos.

“Mis doctores estimaban que tenía un 87% de riesgo de contraer cáncer de mama y un 50% de padecer cáncer de ovarios. Cuando supe que esta era mi realidad decidí actuar de forma proactiva y minimizar el riesgo lo más que pudiera. Tomé la decisión preventiva de someterme a una doble mastectomía”, anunció al mundo mediante una carta.

Kylie Minogue

Kylie Minogue lanza un videojuego desde su página web larazon

La cantante también ha pasado por el cáncer de mama en 2005, convirtiéndose en una de los principales referentes de esta particular lucha. Siempre ha tenido claro que eta enfermedad no iba a suponer un impedimento mayor a su carrera, de ahí que en plena gira mundial desvelase que estaba inmersa en esta batalla. Aun así, tuvo que cancelar sus proyectos, al tener que ser intervenida en varias ocasiones, además de las dificultades que entrañaba la quimioterapia. Más tarde optó por la mastectomía para alejar la sombra del cáncer de mama de su vida y desde entonces vela para que otras mujeres se inspecciones de manera rutinaria para librarles del proceso que ella pasó, con dureza, pero del que salió fortalecida.

Anastacia

La cantante Anastacia larazon

Al igual que Angelina Jolie, optó por liberarse del miedo que supone el diagnóstico y someterse a una doble mastectomía. Eso sí, ella antes tuvo que pelear contra la enfermedad en varias ocasiones, comenzando su calvario en 2003. Decidió entrar en quirófano para extirparse los senos en 2018 y, como Angelina, no se arrepiente. Pero tuvo un gesto de impacto al dar este paso, al posar para la revista ‘Fault Magazine’ desnuda, de manera benéfica, mostrando sus secuelas físicas y emocionales del cáncer de mama.

Linda Evangelista

Linda Evangelista Instagram

La modelo ha plantado cara al cáncer en dos ocasiones, en 2018 y en 2022. De nuevo, su ejemplo demuestra que hay esperanza si se realiza un seguimiento rutinario de manera preventivo: “Me lo detectaron después de mi mamografía anual. Los resultados no eran buenos y, por otros factores de salud, opté por una mastectomía bilateral. Pensando que iba a estar bien ya de por vida. Que el cáncer de mama no iba a matarme”.

Aun así, primero guardó silencio por miedo a que la prensa supusiese un problema añadido a las temporadas en las que la salud reclamaba toda su atención. Después entendió lo necesario que era dar su mensaje, contar su historia en primera persona y ayudar con ello a otras muchas mujeres.

Olivia Newton-John

Olivia Newton-John en mayo de 2018. EFE DANIEL POCKETT Agencia EFE

La mítica actriz que protagonizó ‘Grease’ pudo gritar a los cuatro vientos que estaba libre de cáncer de mama en 1992, cuando superó la enfermedad a los 44 años. Pese al éxito, su caso fue complicado, pues tuvo que someterse a varios tratamientos para reducir el tamaño del tumor, para después entrar en quirófano y someterse a la correspondiente mastectomía.

Durante dos décadas fue un ejemplo de superación y valentía, pero en 2012 el cáncer regresó. Aun así le plantó cara durante diez años más. Después perdió la vida cuando se percataron de que había metástasis en la base de su espina dorsal en fase 4. No se podía hacer nada por ella, más que agradecerle las tres décadas de activismo y buscado con actividades benéficas financiar la investigación que salvase cada vez más vidas de mujeres.