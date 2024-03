Annemarie Ettekoven: "Me llevaron a un castillo y me violó un amigo de Epstein"

Fue un incidente que marcó su vida para siempre. Cuando Annemarie Ettekoven fue violada a los 20 años, perdió su confianza y su carrera como modelo incluso antes de haber comenzado. Daily Mail publica el estremecedor relato de la exmodelo, ahora de 65 años, víctima del agente de modelos francés Jean Luc Brunel, vinculado ala trama de abusos sexuales y pedofilia de Jeffrey Epstein.

Actualmente Ettekoven trabaja como archivera histórica y asegura que tras la agresión se sintió tan "estúpida y avergonzada" que guardó su trauma para sí misma. "Estoy bastante segura de que elegí esta profesión para estar detrás de escena".

A principios de este año, cuando un tribunal estadounidense reveló los archivos de Epstein (documentos relacionados con los asuntos del pedófilo convicto Jeffrey Epstein ), el nombre de Brunel ocupó un lugar destacado. Poco a poco, el testimonio de mujeres como Ettekoven está arrojando luz sobre los vínculos entre Epstein y Brunel y brindando una visión aterradora de lo que parece haber sido una red de tráfico a escala internacional.

Una vez nombrado Rey de la Pasarela, Brunel, nacido en París, fue un "descubridor" de modelos que trabajó con algunos de los nombres más importantes de la industria de la moda como Jerry Hall y Monica Bellucci , y al que se le atribuyó el mérito de "descubrir" a las tops model Christy Turlington y Milla Jovovich. Pero en sus viajes también recorrió muchas ciudades en busca de niñas a las que pudiera preparar y explotar sexualmente, lo que supuestamente le proporcionó a Epstein más de 1.000 víctimas.

La moda le proporcionó la cobertura perfecta para su depravación. La ahora disuelta agencia MC2 de Brunel, por ejemplo, que representaba a modelos que desfilaban para la marca de lencería Victoria's Secret, supuestamente fue utilizada para atraer a adolescentes con ofertas de trabajo como modelo. Epstein fue asesor financiero del multimillonario director ejecutivo de Victoria Secret, Les Wexner. Tanto Epstein como Brunel presuntamente se suicidaron en sus respectivas celdas a la espera de juicio. Epstein murió a los 66 años, en EE.UU. en 2019, tras haber sido acusado de tráfico de menores; y Brunel a los 75 años, en Francia en 2022, a la espera del fin de las investigaciones penales por violación, violación de menores, acoso sexual y trata de personas.

Brunel había sido arrestado y acusado tras acusaciones de violación por parte de Virginia Giuffre, la mujer que afirma que Epstein le pagó para tener relaciones sexuales con el príncipe Andrés (acusaciones siempre negadas por el duque de York). Para Ettekoven, según recoge Daily Mail, es hora de contar su historia. Privada de su oportunidad de mirar a Brunel a los ojos desde el estrado de los testigos, insiste en que el mundo debe saber exactamente lo que le hizo. "Sólo quiero que la familia se dé cuenta de que su ser querido no era quien pensaban que era", dice. Muchas de las víctimas de Brunel cuentan historias muy similares de aislamiento, encarcelamiento y agresión, lo que apunta a un modus operandi premeditado.

Hoy en día, Ettekoven vive una vida tranquila en las afueras de Ámsterdam. Sus prioridades son su trabajo, su marido y sus dos hijos mayores. Cuando tenía 19 años viajó a París para estudiar historia del arte en la Sorbona. Encontró trabajo como au pair de una madre que había sido modelo de éxito en la agencia Paris-Planning. "Llevaba un tiempo trabajando para ella cuando me sugirió que podía trabajar como modelo y fuimos juntas a ver Paris-Planning". Era el 18 de mayo de 1979. En recepción me dijeron que era guapa, pero como no tenía experiencia, debería empezar en una agencia más pequeña de París".

La dirigieron a la agencia Paris Karin, donde conoció a Jean-Luc Brunel, que entonces tenía 33 años. "Él estaba muy entusiasmado con mi apariencia y deseaba que fuera al campo con él y otros modelos para hacer mis sesiones de prueba. Me pidió que me uniera al grupo a las 9 de la noche esa misma noche y me dio una dirección. Me presenté en un apartamento con mi maleta hecha. Jean-Luc estaba allí, junto con el agente modelo que había conocido antes. Había otro francés de pelo negro y otras tres chicas. Parecían más jóvenes que yo. A las 23 horas partimos en dos coches a un castillo para hacer la sesión de fotos". Una vez en la habitación del castillo se cambió de ropa. "Estaba muy cansada y lista para dormir", relata. Pero Brunel tenía otros planes. LLamó a su puerta y le pidió iniciar una sesión de fotos frente a los faros de su coche. Mientras los dos conducían por el largo y oscuro camino de entrada, Brunel empezó a preguntarle a Ettekoven cuánto ganaba como au pair. "Le dije unos 500 francos al mes". "Podrías conseguir fácilmente 30.000 francos al mes", dijo, nombrando a otra joven modelo a la que le estaba pagando esa cantidad de dinero. Luego empezó a besarme y puso su mano entre mis piernas. Fue entonces cuando todo cambió. Me dijo que si no cedía ante él, me dejaría en el bosque. "Le dije que no quería conseguir dinero de esa manera. Regresó muy lentamente al castillo. Salí del auto y corrí hacia adentro. Cerré la puerta con llave y prometí irme a la mañana siguiente. Pero llevaba apenas unos minutos en la cama cuando escuché un sonido proveniente del armario. Era Brunel. Para mi horror, estaba pasando por una puerta oculta en el armario entre nuestras habitaciones contiguas. Estaba casi desnudo, vestido sólo con una camiseta y calzoncillos. Me quedé helada. Me tomó del brazo y me empujó a través del armario hasta su propia habitación. Me violó. Después me escapé y volví a través del armario a mi propia habitación. Cerré la puerta con sillas. Lo único en lo que podía pensar era en huir en cuanto amaneciera".

Ettekoven asegura al citado medio que "Brunel y otro hombre discutieron en voz alta cómo hacer arreglos para que prostitutas vinieran al castillo esa noche. Estaban planeando una orgía y dejaron en claro que yo sería parte de ella. Jean-Luc dijo que me haría fotos desnuda. En ese momento supe que tenía que huir".

Ettekoven pidió ayuda a otra de las chicas que la ayudó a llegar a la estación de tren de Forges-les-Eaux. "Nunca he olvidado el nombre. Llegué a París a las siete de la tarde de esa tarde".

El lunes siguiente, Ettekoven volvió a su trabajo y no le contó a nadie lo que le había sucedido. A lo largo de su vida adulta, llevó consigo en silencio los acontecimientos de ese día, hasta la muerte de Jeffrey Epstein en 2019. En ese momento, los muros finalmente se cerraban sobre Brunel. Cuando los magistrados franceses apelaron para que las presuntas víctimas se presentaran, Ettekoven decidió que ella sería una de ellas. Unas semanas más tarde, en septiembre de 2019, Ettekoven fue interrogada por la policía en París. Hasta entonces, no le había contado a nadie lo sucedido excepto a su hermana y a su marido. El 16 de diciembre de 2020, 41 años después de la violación de Ettekoven, Brunel fue arrestado. "Me sentí muy aliviada. Ya no sentí miedo", afirma.

Sin embargo, el caso contra él se topó con un serio obstáculo: el plazo de prescripción francés de 20 años para los procesamientos, lo que significó que ella y la mayoría de las otras mujeres que habían presentado denuncias de agresión sexual contra Brunel no tenían tiempo para presentar cargos en su contra. Sin embargo, su descripción de la ubicación exacta del castillo así como el billete de tren con el que escapó sirvieron para dar credibilidad a los testimonios de las otras mujeres.