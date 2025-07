El diario de Amilibia: ¡A Cuba con condones!

Leo: «Cuba: escasez total de condones y otros métodos anticonceptivos. Tienen que comprarlos en el mercado negro a precios prohibitivos en un país en el que el salario mínimo no llega a seis euros mensuales. Consecuencias: enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y abortos clandestinos». Ante la gravedad de la situación, cuentan que Ione Belarra, Irene Montero y Pablo Iglesias, fervorosos del castrismo y su revolución, se preparan para viajar a Cuba urgentemente con un cargamento de preservativos y antibióticos. De paso, Irene explicará en varias conferencias su ley del «solo sí es sí» y clamará ante la prensa por el bloqueo económico de EE UU a la isla caribeña, principal causa de que ahora los camaradas y las camaradas de Cuba sufran tan alarmante falta de «chubasqueiros do pito» o «camisinha», como lo llaman nuestro vecinos portugueses e incluso los gallegos finos como Feijóo.

Aquí aún estamos mejor. Ojalá no suframos ninguna epidemia de gonorrea o sífilis: la Agencia Estatal de Salud Pública, quizá presidida por Fernando Simón con el plácet de Mónica García, experta en el «póntelo, pónselo», nos obligaría bajo sanción a llevar condón hasta para salir a la calle, por si nos asaltaran malas tentaciones en el camino. La industria nacional sería incapaz de satisfacer la demanda y habría que recurrir a la importación, sobre todo de China, donde, después de aquello del hijo único, andan sobrados de profilácticos. Habría que vigilar las tallas, eso sí, no nos pase como a los cubanos: China les donó un millón de condones sin tener en cuenta la talla caribeña (superior a la china) y la donación acabó en regalo a los niños para que hicieran globos. Y si aquí algunos se hicieron ricos con las mascarillas cuando el covid, en esta hipotética pandemia llegaría la corrupción del condón, y encima nos los venderían agujereados. Oremos.