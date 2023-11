Beyoncé, acusada de “blanquearse la piel” como hizo Michael Jackson

Beyoncé es una de las cantantes más influyentes del panorama internacional y así lo ha demostrado durante su gira ‘Renaissance World Tour’, un proyecto que finalizará con el estreno este 21 de diciembre de su película documental.

Y es que la artista está ahora mismo en el foco de todas las miradas, pero no por su actuación ni el atrevido look que escogió para la premier en Los Ángeles de ‘Renaissance: Una película de Beyoncé’. La polémica hizo estallar las redes sociales cuando se presentó con una apariencia que algunos han clasificado como “muy controvertida”.

En esta primera proyección Beyoncé escogió un ajustado vestido plateado que acompañó con un pelo rubio platino y un color de piel sensiblemente más “blanqueada”. Desde esta aparición se formó un debate acalorado en las redes con el que se llegó a comparar a la intérprete con Michael Jackson.

Las fotografías que se compartieron del evento generaron importantes especulaciones por parte de los usuarios que daban a entender que la artista se habría sometido a varias intervenciones estéticas para conseguir ese tono en su piel. Sin embargo, otro enfoque podría apuntar que el contraste de su cabello y los juegos de luces pudieron ser los causantes de la imagen que proyectó. En una entrevista para ‘El Español’, los fotógrafos José Gegúndez y Javier Carbajal aseguraron que era una cuestión que “depende del balance de blancos, de la luz que haya, si se usa flash o no. En este caso sí, parece que están hechas con flash”.

El debate sigue siendo un tema candente en las redes, aunque no haya evidencias que sostengan esta teoría y todo indica que el efecto sería causado por la luz del momento: “Con el vestido plateado la luz parece más blanca, pero no es que se está blanqueando la piel, que no lo sé, sino que es por la luz que ilumina al personaje y por el balance de blancos que haya utilizado el fotógrafo. También el plateado ayuda a que todo parezca más blanquito”, finaliza el fotógrafo José Gegúndez.

Pero esta no es la primera vez que Beyoncé se enfrenta a este tipo de comentarios por el tono de su piel. Años atrás, su aparición en una campaña publicitaria para una conocida marca de cremas generó tal polémica que se vio obligada a desmentir cualquier insinuación sobre un posible blanqueamiento de piel.