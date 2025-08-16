El futbolín "antifascista" de Pablo Iglesias se inaugura en Lavapiés

Ayer se inauguró en el barrio madrileño de Lavapiés el nuevo “Garibaldi”, la taberna bautizada por su dueño, el ex político Pablo Iglesias, como “anti fascista”. Y la principal atracción del local es un futbolín. Dicen que el antaño “coletas” es un apasionado de las partidas de futbolín y que se le da muy bien la cosa.



Mientras Pablo recibía a todos sus invitados, su compañera sentimental, ¿lo sigue siendo?, Irene Montero, disfruta de unos días de vacaciones con los hijos de la pareja. En los últimos tiempos no se les suele ver juntos y los rumores llegaron a apuntar a que existía una crisis, algo no confirmado hasta el momento.

Crowfunding

Iglesias pidió a sus seguidores que se apuntaran a una campaña de crowdfunding para recaudar fondos que le permitieran restaurar el nuevo local, que sustituye al antiguo, más pequeño.

Taberna Garibaldi, propiedad del ex vicepresidente del Gobierno español, Pablo Iglesias. La Razón

Consiguió que le enviaran unos ciento cincuenta mil euros, y ha presentado la taberna como un espacio al servicio de sus ideas comunistas que albergará actos culturales y actuaciones musicales. Uno de los primeros en visitar el lugar ha sido su amigo, Pablo Echenique, recientemente separado de su esposa, la venezolana María Nelo, que le ha pedido el divorcio.



Apartado de la Política, ahora anuncia que también dejará de impartir clases en la facultad de Ciencias Políticas de la universidad Complutense de Madrid. Sigue como colaborador en medios de comunicación y a partir del diez de octubre dirigirá un curso online sobre “Análisis político y estrategias en tiempo de crisis”.

